Ecco il programma presentato a M5s Pd e Leu | c’è il taglio dei parlamentari

Governo - Di Maio : “Ecco i nostri punti imprescindibili. Siano nel programma oppure meglio andare al voto”. Il discorso integrale : “Se entreranno i nostri punti nel programma di Governo si potrà partire altrimenti meglio il voto”. Lo ha detto il capo politico del M5s Luigi Di Maio al termine del colloquio con il Presidente incaricato Giuseppe Conte elencando alcuni temi definiti “imprescindibili” per la formazione del nuovo esecutivo. “Abbiamo espresso il nostro sconcerto – ha aggiunto – per il surreale dibattito sugli incarichi. ...

US Open 2019 : su Eurosport l’ultimo slam dell’anno. Ecco programmazione TV e calendario di gioco : Djokovic - US Open Dopo le emozioni di Wimbledon, il grande tennis – sia maschile che femminile – torna in primo piano con gli US Open, quarta ed ultima prova del Grande slam 2019. Dal 26 agosto all’8 settembre, sul cemento di Flushing Meadows, a New York, si consumerà la 139° edizione del torneo, che Eurosport trasmetterà in diretta e in esclusiva. US Open 2019: la programmazione di Eurosport Eurosport consentirà la visione ...

Il fallimento repentino e inglorioso del governo gialloverde ci impone una riflessione sofferta, ma necessaria - spiega il Comitato promotore del movimento politico INTERESSE NAZIONALE Il flop del governo 5Stelle-Lega?
Ecco il fronte populista-sovranista

Vuelta a España 2019 : programmazione tv e streaming. Non c’è la diretta gratis e in chiaro sulla RAI. Ecco come fare : La Vuelta di Spagna 2019 non sarà visibile gratis e in chiaro per tutti gli appassionati di ciclismo, il terzo Grande Giro della stagione non prevede ormai da diverso tempo una copertura sui canali Rai come invece accade per tutti gli altri grandi eventi di questo sport. La lotta per la conquista della maglia rossa, la sfida tra alcuni dei migliori atleti in circolazione e le tante battaglie in salite che daranno spettacolo per tre settimane ...

Manovra scritta dall'Ue, Patrimoniale, Bonino agli Esteri, porti aperti: ecco il programma dell'Italia perdente che andrà al governo

Champions : Ecco le gare in programma per oggi : oggi si disputeranno altre partite per la qualificazione Champions League. ecco il programma completo di oggi: 18:30 Qarabag (Aze)-APOEL (Cyp) 19:00 Rosenborg (Nor)-Maribor (Slo) 19:30 Dyn. Kyiv (Ukr)-Club Brugge (Bel) 20:00 FC Copenhagen (Den)-Stella Rossa (Srb) 20:00 Ferencvaros (Hun)-Din. Zagabria (Cro) 20:30 Ajax (Ned)-PAOK (Gre) 20:30 LASK Linz (Aut)-Basilea (Sui) 20:30 Olympiakos (Gre)-Basaksehir (Tur) 20:45 Celtic (Sco)-CFR Cluj ...

Elezioni anticipate o nuovo governo, alleanze nel Centrodestra in vista del voto e programma sovranista. Intervista di Affaritaliani.it a Guido Crosetto, co-fondatore di Fratelli d'Italia che nel 2018...

Antonella Clerici - l’annuncio a sorpresa : “Ecco quale programma condurrò in Rai” : “Ho pensato molto e ho deciso di credere ancora ad una lunga storia d’amore che dura da 33 anni con la Rai“. Esordisce così Antonella Clerici in un messaggio pubblicato sui suoi social che ha spiazzato tutti: poche righe, in cui la bionda conduttrice annuncia la sua decisione di rimanere a Viale Mazzini, spiegando di aver trovato finalmente un programma da condurre nella prossima stagione dopo l’esclusione dalla ...

Simona Ventura annuncia a sorpresa un nuovo programma in Rai : Ecco di cosa si tratta : Simona Ventura ha spiazzato tutti i suoi fan annunciando a sorpresa nelle sue storie su Instagram il suo ritorno nel mondo del calcio con una nuova trasmissione in Rai. Dopo aver condotto per 10 anni “Quelli che il calcio“, nella prossima stagione SuperSimo sarà alla guida de “La Domenica Ventura“, un nuovo programma che andrà in onda a partire da settembre su Rai2, nella fascia oraria lasciata libera da Mezzogiorno in ...

Festival La Versiliana - da Achille Lauro a Morgan e Giorgio Panariello : Ecco tutte le esibizioni in programma ad agosto : Il 7 ARISA – SABRINA IMPACCIATORE Se c’è un pregio nelle canzoni di Arisa è quello che molte strofe (e ritornelli) si ricordano anche se non hai voglia di tenerli a mente. “E usa/più cura nelle cose che dici/lo so che siamo amanti ma siamo anche amici/andiamo avanti solo se siamo felici”, ad esempio, è la strofa leggera e spensierata che porta al ritornello di Una nuova Rosalba in città, brano che dà il titolo anche all’ultimo album della ...

Non perderti VIVA! Festival 2019 : Ecco il programma degli eventi : Dall'1 al 4 agosto The post Non perderti VIVA! Festival 2019: ecco il programma degli eventi appeared first on News Mtv Italia.

BPER Beach Volley Tour - World Tour Pinarella di Cervia. Cinque coppie azzurre al via nel main draw : Ecco il programma di oggi : Prendono il via questa mattina le sfide del tabellone principale del torneo 1 stella maschile del World Tour a Pinarella di Cervia con ben Cinque coppie azzurre ai nastri di partenza. Tra tutti spicca il derby azzurro del girone D tra Windisch/M. Ingrosso e Manni/Bonifazi, provenienti dalle qualificazioni. Matteo Ingrosso ha preso il posto del giovane Cottafava, alle prese con qualche problema fisico e dunque rientra dopo tre anni di assenza nel ...

Formula 1 – Suggestione Vettel per la Red Bull - Horner esce allo scoperto : “Ecco i nostri programma per il 2020” : Il team principal ha parlato in vista della prossima stagione, soffermandosi su quella che sarà la line-up della Red Bull Nella prossima stagione, i top team non dovrebbero modificare le proprie line-up, rispettando i contratti in essere con i propri piloti. Gli unici accordi in scadenza sono quelli di Bottas in Mercedes e Gasly in Red Bull, ma entrambi dovrebbero essere rinnovati. Photo4/LaPresse Nelle ultime settimane si è parlato di un ...

Rai 4K in onda tutto il giorno. Ecco la programmazione : Alberto Angela Per la prima volta in Italia, la Rai accende un canale interamente in qualità 4K con la peculiarità della messa in onda 24 ore su 24. Il palinsesto (visibile al numero 210 di Tivùsat) ora prevede uno slot di programmazione di più di dodici ore, ripetuto ciclicamente e destinato ad arricchirsi sempre più nei prossimi mesi. Si tratta di un passo in avanti: dal 2016, infatti, Rai 4K si attivava solo in occasione di particolari eventi ...