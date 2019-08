Thomas Fabbiano-Alexander Bublik | US Open 2019 | programma | orari e tv del match di

Tennis - Thomas Fabbiano batte a New York l'austriaco Dominic Thiem ( numero quattro al mondo) : Ed è ancora match point per Thomas Fabbiano, il Tennista pugliese che nella seconda giornata degli US Open a New York, ha eliminato dal torneo Dominic Thiem, l'austriaco numero quattro del mondo. Originario di Grottaglie, Thomas ha confermato di essere il guastatore degli Slam, come lo stesso Tsitsi

US Open 2019 - Thomas Fabbiano : “Bellissima vittoria contro Thiem - sapevo di potercela fare. Bublik è un avversario strano” : Un esordio da sogno per Thomas Fabbiano all’US Open 2019 di tennis. Il 30enne pugliese è riuscito nell’impresa di eliminare il numero 4 del ranking, Dominic Thiem, imponendosi con il punteggio di 6-4 3-6 6-3 6-2 in 2 ore e 26 minuti di gioco. L’azzurro, dopo aver sconfitto al primo turno a Wimbledon il greco Stefanos Tsitsipas, riesce così a superare un altro avversario molto più quotato di lui, che non era però al meglio della condizione. ...

US Open 2019 : Thomas Fabbiano firma un’altra IMPRESA! Sconfitto Thiem e secondo turno centrato a New York : Thomas Fabbiano firma un’altra impresa. Dopo aver Sconfitto al primo turno a Wimbledon il greco Stefanos Tsitsipas, elimina all’esordio dello US Open 2019 di tennis il n.4 del ranking Dominic Thiem, non al meglio della condizione c’è da dire. L’azzurro è stato bravissimo a prevalere con il punteggio di 6-4 3-6 6-3 6-2 in 2 ore e 26 minuti di gioco, conquistando l’accesso al prossimo round dove affronterà il kazako ...

US Open 2019 : Thomas Fabbiano firma un’altra IMPRESA! Sconfitto Thiem e secondo turno centrato a New York : Thomas Fabbiano firma un’altra impresa. Dopo aver Sconfitto al primo turno a Wimbledon il greco Stefanos Tsitsipas, elimina all’esordio allo US Open 2019 di tennis il n.4 del ranking Dominic Thiem, non al meglio della condizione c’è da dire. L’azzurro è stato bravissimo a prevalere con il punteggio di 6-4 3-6 6-3 6-2 in 2 ore e 26 minuti di gioco, conquistando l’accesso al prossimo round dove affronterà il kazako ...

Tennis - ATP Winston-Salem 2019 : Thomas Fabbiano viene eliminato in due set da Andrey Rublev : Dopo il rinvio di ieri causa pioggia, oggi è durato appena un’ora e sedici minuti il torneo ATP 250 di Winston-Salem di Thomas Fabbiano, eliminato dal russo Andrey Rublev con lo score di 6-4 6-2. Rublev affronterà al prossimo turno l’iberico Alberto Ramos, numero 9 del seeding. Nel primo set Fabbiano va subito in difficoltà al servizio, annullando un break point nel primo gioco, ma perdendo poi la battuta a zero nel terzo. Rublev ...

Tennis - ATP Kitzbühel 2019 : Thomas Fabbiano cede al primo turno a Jaume Munar. L’azzurro ko in tre set : Niente da fare per Thomas Fabbiano impegnato nel primo turno dell’ATP di Kitzbühel (Austria). L’azzurro è stato sconfitto dallo spagnolo Jaume Munar (n.88 ATP) con il punteggio di 7-6 (7) 1-6 6-1 in 2 ore e 33 minuti di partita. Un match con tanti alti e bassi da una parte e dall’altra che ha sorriso all’iberico, con Fabbiano che dopo aver rimontato lo svantaggio ha avuto un calo netto dal punto di vista fisico e ...

Tennis - ATP Gstaad 2019 : risultati di mercoledì 24 luglio. Sarà Cedrik-Marcel Stebe l’avversario nei quarti di Thomas Fabbiano. Fuori Fernando Verdasco : Nei quarti di finale dell’ATP 250 sulla terra rossa svizzera di Gstaad Sarà il tedesco Cedrik-Marcel Stebe l’avversario di Thomas Fabbiano, che ha avuto la meglio nel derby con Loreno Sonego. La cronaca del match di Stefano Travaglia – La cronaca del match tra Thomas Fabbiano e Lorenzo Sonego Stebe, numero 455 del mondo (ma è stato numero 71 nel 2012) ha battuto abbastanza a sorpresa il ceco Jiri Vesely, promessa del Tennis mai mantenuta e ...

Tennis - ATP Gstaad 2019 : Thomas Fabbiano fa suo il derby con Sonego ed accede ai quarti : Il derby azzurro nel secondo turno dell’ATP di Gstaad è di Thomas Fabbiano. Il nativo di San Giorgio Ionico ha sconfitto in tre set il connazionale Lorenzo Sonego con il punteggio di 7-6 3-6 6-1 dopo due ore e sette minuti di gioco. Con questa vittoria Fabbiano accede ai quarti di finale del torneo svizzero, dove affronterà il tedesco Cedrik-Marcel Stebe, numero 455 del mondo. Fabbiano difende tre palle break subito in apertura di primo ...

ATP Gstaad – Thomas Fabbiano vince il derby tutto italiano e vola ai quarti - Sonego battuto in tre set : Niente da fare per la testa di serie numero 4 del seeding, il connazionale si impone in tre set con il punteggio di 7-6, 3-6, 6-1 Thomas Fabbiano stacca il pass per i quarti di finale del torneo ATP di Gstaad, il tennista numero 90 del ranking non lascia scampo a Lorenzo Sonego, prendendosi il derby tutto italiano del secondo turno. Niente da fare per la testa di serie numero 4 del seeding, costretta a cedere al connazionale con il ...

Tennis - ATP Gstaad 2019 : Thomas Fabbiano e Stefano Travaglia al secondo turno - Paolo Lorenzi out : Scattato a Gstaad, in Svizzera, il torneo ATP 250: sulla terra battuta elvetica impegnati, nei sei match odierni, ben tre italiani, con alterne fortune. Avanzano al secondo turno Thomas Fabbiano, che supera per 6-4 7-5 la wild card di casa, lo svizzero Sandro Ehrat, e Stefano Travaglia, che batte in due set il qualificato colombiano Daniel Elahi Galan Riveros con il punteggio di 7-6 (7) 6-3, mentre viene rimontato e battuto Paolo Lorenzi, ...

Tennis - ATP Gstaad : buona la prima per Thomas Fabbiano. Ora derby con Sonego : Esordio sofferto e vincente per Thomas Fabbiano nel primo turno del torneo di Gstaad. Il Tennista pugliese ha sconfitto lo svizzero Sandro Ehrat, numero 386 del mondo, in due set con il punteggio di 6-4 7-5 dopo quasi due ore di gioco. Con questa vittoria Fabbiano si è garantito il derby azzurro al secondo turno contro Lorenzo Sonego, che ha usufruito di un bye al primo turno, essendo testa di serie numero quattro del torneo. Fabbiano inizia ...

ATP Gstaad – Thomas Fabbiano stacca il pass per il secondo turno - steso Ehrat in due set : L’azzurro vince in scioltezza contro il suo avversario svizzero, battendolo con il punteggio di 6-4, 7-5 Ottima prestazione all’esordio per Thomas Fabbiano nello Swiss Open Gstaad”, torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 524.340 euro in corso sulla terra rossa di Gstaad, in Svizzera. L’azzurro supera agevolmente lo svizzero Ehrat, stendendolo con il punteggio di 6-4, 7-5 dopo un’ora e cinquantadue minuti di ...

DIRETTA/ Fabbiano Verdasco - risultato finale 0-3 - : Thomas eliminato a Wimbledon : DIRETTA Fabbiano Verdasco streaming video e tv, risultato live della partita dell'azzurro al terzo turno di Wimbledon 2019 contro il veterano spagnolo.

Wimbledon 2019 : Thomas Fabbiano costretto alla resa contro Verdasco. L’azzurro ko in tre set nel terzo turno : L’avventura di Thomas Fabbiano (n.89 del mondo) a Wimbledon termina qui. L’azzurro esce di scena nel terzo turno dei Championships sconfitto dallo spagnolo (n.37 del ranking) Fernando Verdasco con il punteggio di 6-4 7-6 (1) 6-4 in 2 ore e 21 minuti di partita. Un match nel quale la maggior profondità dell’iberico, soprattutto con il dritto, ha fatto la differenza nello scambio. Vero è che l’azzurro comunque è stato ...