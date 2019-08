Sarri scalpita | vorrebbe tornare in panchina già contro il Napoli

Fonte : forzazzurri

(Di giovedì 29 agosto 2019)ingiàilCome riporta l’edizione odierna de La Stampa, Mauriziosta già meglio. Il mister ha assistito anche ieri, a bordo campo, alla seduta di allenamento diretta dal suo vice Martusciello.ingiàil, ma i medici non sembrano pensarla allo stesso modo. I sanitari sono orientati a rispettare i tempi di rientro stabiliti inizialmente e, quindi, dopo la sosta. La decisione sarà presa domani, dopo ulteriori test medici. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI POTREBBE INTERESSARTI: Gli arbitri della seconda giornata di serie A: ecco chi dirigerà Juventus-Llorente, il fratello-agente è a! Gazzetta – Koulibaly simbolo di: rifiutate offerte da capogiro per crescere i figli sotto il Vesuviosu Icardi, Gazzetta: Offerta sulla ...

