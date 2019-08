Morcone | candidato al Viminale | ‘Decreto Sicurezza va abolito | apriamo i porti’

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 29 agosto 2019) Il prefetto Mariosecondo diversi retroscena ad essere uno dei papabili sostituti di Matteo Salvini al Ministero dell’Interno, rilascia un’intervista al Fatto Quotidiano che sta facendo molto discutere. L’uomo di Stato di origini casertane, infatti, punta il dito contro il Decretobis, fortemente voluto dall’ormai ex inquilino leghista del, chiedendone addirittura l’abolizione immediata. Ma l’offensiva dicontro le politiche sovraniste, soprattutto in tema di immigrazione, non finisce qui. Chiesta a gran voce anche la riapertura dei porti italiani alle Ong che soccorrono migranti nel Mediterraneo. I salviniani insorgono. Mariorottama Salvini: ‘i porti alle Ong’ Sta scatenando un putiferio all’interno delle file sovraniste l’intervista rilasciata da Marioal Fatto Quotidiano, il giornale diretto da Marco Travaglio. ...

