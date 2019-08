Formula 1 - Nel 2020 si correranno 22 Gran Premi

Formula Uno - la denuncia : “A Monza anche i disabili costretti a pagare per incontrare piloti nella Fan Zone e sperare in un autografo” : La sessione autografi con i campioni che poche ore dopo saranno alla guida delle monoposto sullo storico circuito di Monza? A pagamento. anche se sei disabile. C’è una situazione spiacevole che si sta delineando in occasione del prossimo Gp di Formula 1 sul circuito brianzolo. Quest’anno avere la possibilità di incontrare Lewis Hamilton, Sebastian Vettel e Max Verstappen nel consueto faccia a faccia con i tifosi del giovedì pomeriggio sarà più ...

Formula 1 - Il GP di Spagna si correrà anche nel 2020 : Il Gran Premio di Spagna resta nel calendario del Mondiale di Formula 1 per il 2020. Scongiurate le voci di un possibile accantonamento della corsa spagnola, alla luce di nuovi appuntamenti che si faranno largo il prossimo anno. Gli organizzatori della gara hanno raggiunto un accordo per lestensione dellattuale contratto e ospiteranno la gara sul Circuit de Barcelona-Catalunya il prossimo anno.Anniversario speciale. Quello del 2020 sarà il ...

Formula 1 - accordo raggiunto con Liberty Media : il Gp di Barcellona sarà in calendario anche nel 2020 : Gli organizzatori dell’evento hanno raggiunto un accordo annuale con Liberty Media, mantenendo dunque il Gp di Barcellona in calendario anche nel 2020 Il Gran Premio di Barcellona sarà nel calendario di Formula 1 anche nel 2020, è ufficiale l’accordo raggiunto dai promotori dell’evento iberico e Liberty Media. Photo4/LaPresse Quella dell’anno prossimo sarà la cinquantesima edizione di questo evento, che venne ...

Formula 1 - la griglia di partenza potrebbe presto allargarsi : un nuovo team valuta l’ingresso nel circus : In vista delle novità regolamentari del 2021, il Panthera team Asia potrebbe fare il suo ingresso nel circus La griglia di partenza della Formula 1 potrebbe presto allargarsi, per accogliere un nuovo team che punta ad entrare nel circus. L’occasione potrebbe essere il cambiamento regolamentare previsto nel 2021, un rimpasto normativo che dovrebbe spingere il Panthera team Asia F1 a tentare l’ingresso nella massima serie ...

Mick Schumacher - prima vittoria in Formula 2 : l'impresa i Ungheria - nel nome del padre : prima vittoria in carriera per Mick Schumacher in Formula 2. Il 20enne figlio d’arte e già membro della Ferrari Driver Academy si è imposto in Ungheria dopo essere scattato dalla pole in gara 2. Schumi jr, primogenito del sette volte campione del mondo della F1 Michael, ha tagliato il traguardo dava

Formula 2 - Mick Schumacher non sta nella pelle : “è speciale vincere dopo papà ha trionfato 4 volte” : Il pilota tedesco ha commentato in conferenza stampa il successo ottenuto oggi in Gara-2 a Budapest, circuito su cui il padre ha trionfato quattro volte Un successo speciale, il primo in Formula 2 nella stagione d’esordio. Mick Schumacher trionfa in Gara-2 a Budapest, precedendo Matsushita e Sette Camara al termine di una gara perfetta, condotta in testa dall’inizio alla fine. AFP/LaPresse Un posto particolare dove ottenere il ...

Formula 1 - la Ferrari prosegue nella riorganizzazione interna : Binotto cambia approccio in vista del 2020 : Il team principal della Ferrari ha parlato della struttura organizzativa della scuderia, annunciando l’arrivo di Resta a partire da novembre La Ferrari continua la propria riorganizzazione interna, definendo quelli che saranno i ruoli a partire dalla prossima stagione. Una carica importante la ricoprirà senza dubbio Simone Resta, pronto a tornare a Maranello dopo l’esperienza in Alfa Romeo. photo4/Lapresse Mattia Binotto si è ...

Formula 1 - Mattia Binotto ‘sculaccia’ la Ferrari e pensa al 2020 : a Maranello si progetta la prossima stagione : Il team principal della Ferrari ha fatto un bilancio della stagione attuale, rivelando poi di aver già dato il via al progetto tecnico per il 2020 La stagione 2019 non è nemmeno arrivata a metà, ma la Ferrari è già concentrata sul 2020. Il team di Maranello non vuole perdere tempo e, considerando le due classifiche mondiali, ha deciso di dedicarsi anima e corpo al prossimo anno per ridurre il gap con la ...

Formula 1 – Hamilton sincero in Ungheria : “apportato delle modifiche - ma non sappiamo se siamo nella direzione giusta” : Lewis Hamilton analizza la prima giornata di prove in pista all’Hungaroring: le parole del britannico della Mercedes dopo le Fp2 del Gp d’Ungheria Una prima giornata di alti e bassi in pista per Lewis Hamilton all’Hungaroring. Il campione del mondo in carica, dopo la delusione del Gp di Germania è pronto a lasciarsi alle spalle l’ultimo amaro weekend di gara. Nel mattino Hamilton ha chiuso le prime libere in vetta ...

Formula 1 – Leclerc non si nasconde : “oggi ho avuto molta difficoltà. Spero nella pioggia per le qualifiche” : Charles Leclerc non nasconde le difficoltà avute oggi in Ungheria: il pilota Ferrari spera nella pioggia in vista delle qualifiche di domani Charles Leclerc ha chiuso al settimo posto la seconda sessione di prove libere del Gp d’Ungheria. Il giovane pilota monegasco, intervistato ai microfoni di Sky Sport, ha ammesso le sue difficoltà nelle FP2, augurandosi che domani le qualifiche siano bagnate dalla pioggia: “oggi è stato ...

Formula 1 – Netflix dietro le quinte dei box Mercedes nel weekend di Hockenheim - la rivelazione di Hamilton : “non darò il permesso” : Lewis Hamilton sincero dopo il Gp della Germania: il britannico della Mercedes non darà il consenso a Netflix per usare le immagini girate dietro le quinte del box delle Frecce Argento ad Hockenheim Il Gp della Germania non è stato soddisfacente per Lewis Hamilton: il britannico della Mercedes ha chiuso la sua gara solo all’undicesimo posto, per poi salire al nono grazie alle penalizzazioni dei piloti Alfa Romeo. Il campione del ...

Formula Uno - occasione per lavorare nel team Petronas : Il mondo della Formula Uno è davvero affascinante per un vero appassionato di motori, che finisce per guardare con ammirazione le imprese compiute dai protagonisti. Proprio per questo sono in tanti ad avere il sogno di poter lavorare in un settore che regala adrenalina continua. Ora poter portare a compimento questa aspirazione è possibile grazie […] L'articolo Formula Uno, occasione per lavorare nel team Petronas è stato realizzato da ...

Formula 1 - Toto Wolff se la prende con le… celebrazioni : “crediamo nel karma - ecco cosa abbiamo capito” : Il team principal della Mercedes ha analizzato il disastro con cui si è chiuso il Gp di Germania, facendo una sorprendente ammissione Toto Wolff ha fretta di cancellare il Gp di Germania, chiuso con solo due punti all’attivo, frutto peraltro della penalizzazione inflitta a Raikkonen e Giovinazzi nel post gara. Lapresse Il team principal della Mercedes non ha usato mezze misure per definire la gara di Hockenheim, un vero e proprio ...