Parigi mette gli occhi sul commissario Ue che piace all' Italia

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Nella delicata partita sulle nomine dei futuri commissari europei, il presidente Emmanuel Macron scopre le carte esul tavolo una candidatura che rischia di entrare in rotta di collisione con le mirene per il posto dialla Concorrenza. L’inquilino dell’Eliseo punta su Sylvie Goulard, 54 anni, ex ministro della Difesa con un lungo pedigree europeista e una credibilità maturata nel corso degli anni passati a Bruxelles. Attuale vice governatore della Banca di Francia, Goulard, incarna al meglio il profilo federalista e tecnocrate necessario per aggiudicarsi una nomina di peso. Una candidata con una “esperienza europea riconosciuta” e una buona “visione delle sfide”. Qualità che secondo l’Eliseo hanno convinto Macron, portandolo a nominare una donna in linea con quanto richiesto dalla presidente ...

