Massimo Cacciari | L' accordo Pd-M5s si farà ma se non saranno efficaci | Salvini avrà

Massimo Cacciari demolisce l'asse M5s-Pd : "Manovra indecente e Nicola Zingaretti non è un leader" : "E' una manovra indecente" l'accordo tra Movimento 5 stelle e Pd. Massimo Cacciari, in una intervista a Il Giorno stronca l'asse tra Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio: "Trovo surreale che, dopo aver sparato a palle incatenate per anni, essersi insultati, essersene dette di tutti i colori, adesso Pd

Massimo Cacciari - la verità sull'accordo Pd-M5s : "Se Di Maio e Conte restano - si torna per forza al voto" : Per Massimo Cacciari, ospite a In Onda, su La7, l'accordo tra Pd e M5s non è poi così semplice: "È inevitabile che il Pd in questa fase si mostrasse unito. L'importante è capire se i cinque punti proposti dal partito rimangano fermi: alcuni di questi sono frasi, ma uno è chiaramente inaccettabile da

Massimo Cacciari e la profezia su Nicola Zingaretti : "Ecco chi comanda i gruppi parlamentari Pd" : In Pd è in ostaggio di se stesso e non riesce ad approfittare "delle incompatibilità enormi tra Lega e Movimento 5 Stelle". Massimo Cacciari, filosofo ed ex sindaco di Venezia, ribadisce che "queste cose io le dice da anni". "Dal momento in cui Matteo Renzi ha ottenuto la vittoria sui resti dei vecc