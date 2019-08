Juventus | Szczesny | “Con Sarri è cambiato tanto | si lavora di più con la palla e

Video Juventus Inter - 4-3 dcr - : i rigori/ ICC 2019 : Buffon decisivo - Szczesny trema : ICC Juventus Inter, 4-3 dcr,, Video rigori: l'amichevole consacra il ritorno di Gigi Buffon che torna protagonista con tre parate decisive sui penalty di Ranocchia, Longo e Valero.

Gol pazzesco da centrocampo - Harry Kane beffa Szczesny : il Tottenham batte la Juventus allo scadere [VIDEO] : L’incredibile gol di Harry Kane decide Juventus-Tottenham, conclusa 2-3 in favore degli inglesi: Rabiot perde palla a centrocampo e l’attaccante degli Spurs beffa Szczesny con un siluro da metà campo Finale di partita incredibile fra Juventus e Tottenham nell’amichevole valevole per l’International Champions Cup. Tottenham subito in vantaggio con Lamela, pareggio di Higuain e vantaggio di Cristiano Ronaldo nella ripresa. Cinque minuti dopo ...

Mercato Juventus - Donnarumma a Torino e Szczesny via? Le ultimissime : Mercato Juventus – Come anticipato da CalcioMercato.it, il futuro di Donnarumma può essere in bianconero e, quello di Szczesny, a Parigi con il PSG. Con l’arrivo di Buffon, il classe 1999 avrebbe un maestro pronto ad iniziarlo all’interno dell’ambiente juventino. Stando a quanto riportato da ‘La Repubblica’, il valzer degli estremi difensori potrebbe però coinvolgere anche Mattia Perin, in […] More

Calciomercato Juventus - lo United seguirebbe Szczesny : possibile colpo Donnarumma : Arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero, infatti, potrebbe chiudere tra poche ore per De Ligt, fortissimo difensore centrale dell'Ajax. Il regista della trattativa tra la Juventus e il club olandese è Mino Raiola, per il quale sarebbe prevista una maxi-commissione. La Juventus, stando alle ultime indiscrezioni di mercato trapelate, avrebbe trovato l'accordo con De Ligt sulla base ...