Fonte : ilpost

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Il prototipo della sua nuova astronave ha superato con successo un lancio sperimentale: un giorno raggiungerà la Luna, forse Marte

Linkiesta : Gli allevatori e gli agricoltori hanno colto la palla al balzo e non sapendo quanto a lungo durerà il governo di Ja… - yuna_hikari : RT @ilpost: Il balzo più importante dell’anno per SpaceX - ilpost : Il balzo più importante dell’anno per SpaceX -