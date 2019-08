Gravina | «Falli di mano | la regola genera equivoci e scatena solo polemiche»

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Il presidente della Figc Gabrieleha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport. Ha affrontato vari temi, partendo dagli arbitri: “Il Var è indispensabile, ma va mixato con le risorse umane che sono gli arbitri. In una giornata d’esordio bellissima, con 33 gol e tante decisioni azzeccate, unerrore, quello del rigore su Mertens, ha finito per mettere sotto accusa una categoria che rappresenta un’eccellenza italiana”. E ha parlato della crisi di vocazioni degli arbitri, anche per motivi economici. Ha ricordato che Nicchi è al terzo mandato: «Nel volontariato il limite di due mandati è sacrosanto». Le nuove regole suidi“Questa, sembra facile dire che il contatto oggettivo significa rigore, ma quando vai ad applicare latutto è più complesso. Sopratutto perché ci sono giocatori esperti che hanno capacità ...

