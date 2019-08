Sostegno al reddito | le istruzioni Inps per lavoratori call center

Fonte : leggioggi

(Di martedì 27 agosto 2019) Il decreto legge che ha introdotto ildi cittadinanza ha finanziato anche per il 2019 le misure dialin favore deidei. Si tratta di una prestazione introdotta già nel 2015 ad opera del Dlgs. n. 148, nell’ambito della più ampia riforma del “Jobs Act” volta a supportare economicamente, da parte dell’, i redditi dei dipendenti durante i periodi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa a seguito di crisi aziendali. A seguito del finanziamento di 20 milioni di euro previsto per il 2019, l’è intervenuta con il messaggio n. 3058 del 9 agosto scorso per fornire alcuni chiarimenti operativi a beneficio delle aziende destinatarie della prestazione. Vediamo innanzitutto nel dettaglio in cosa consiste questa misura diale quali sono le indicazionial: chi può chiederlo Il ...

MilaniRo_HR : Sostegno al reddito per dipendenti imprese #callcenter: - patronatoacliIT : Con l’introduzione di #Quota100 e altre forme di #pensione anticipata, l’#Inps ha rivisto la compatibilità tra que… -