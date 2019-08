Max Verstappen F1 | GP Belgio 2019 | “Sto ancora studiando e imparando da Vettel”

F1 - GP Belgio 2019 : Max Verstappen è il vero anti-Hamilton. Red Bull in crescita esponenziale - ma il motore Honda faticherà a Spa e Monza : La Formula 1 si appresta finalmente a riaccendere i motori dopo la pausa estiva d’Agosto e si avvia verso due dei più affascinanti appuntamenti del calendario che ormai da molti anni inaugurano la seconda parte di stagione; i Gran Premi del Belgio e d’Italia sono infatti un binomio storico che accoglie i piloti al rientro dalle vacanze e li proietta in un ambiente carico di fascino e di storia che ha veramente pochi eguali ...

F1 - Max Verstappen : “La Red Bull cresce - ma il Mondiale è chiuso. Arrivare secondo non mi basta - ora sotto con Spa…” : Anche se Lewis Hamilton lo ha beffato a pochi chilometri dal traguardo del Gran Premio di Ungheria 2019 di F1, l’uomo del momento nella massima categoria del motorsport rimane Max Verstappen. L’olandese sta disputando una annata straordinaria, impreziosita da due successi, con la sensazione che stia davvero diventando il miglior pilota del lotto. Per il momento il portacolori della Red Bull si gode gli ultimi giorni di riposo e punta ...

F1 - Max Verstappen : “Il passo in avanti del motore Honda è stato incredibile - ora possiamo competere in ogni gara” : Molti piloti e scuderie hanno accolto con favore l’avvento delle vacanze estive per quanto riguarda il Mondiale di Formula Uno 2019. Di questo elenco, sicuramente, non prende parte Max Verstappen. L’olandese, infatti, ha chiuso la sua prima parte del campionato con il vento in poppa e con una Red Bull che ha compiuto importanti passi in avanti soprattutto a livello di motore, con la specifica 3 della Power Unit Honda che ha davvero ...

Formula 1 – Tale padre - tale figlio! Jos Verstappen attacca Hamilton : “è scosso da Max! Mio figlio come Senna se.” : Jos Verstappen, attacca Hamilton dopo le ultime schermaglie verbali con il figlio Max: il pilota britannico sarebbe ‘scosso’ dalle prestazioni del giovane olandese tale padre, tale figlio: mai alcun detto fu più veritiero. Le stoccate verbali Max Verstappen le ha imparate da papà Jos. L’ex pilota olandese ha voluto partecipare alle schermaglie verbali degli ultimi giorni nelle quali il ‘piccolo’ Max non ha ...

F1 - Max Verstappen : “Non mi interessa chi sia il mio compagno di squadra” : È di ieri la clamorosa notizia del cambio di seconda guida per la Red Bull: uno scambio con la Toro Rosso, Pierre Gasly passa nella casa italiana e l’anglo-thailandese Alexander Albon arriva in quella austriaca. Una scelta dovuta agli scarsi risultati del transalpino, con il neo arrivato che sembra pronto e concentrato per lavorare al meglio sulla macchina. Fanno scalpore le parole del capitano Red Bull Max Verstappen in ...

F1 - Max Verstappen : “Dispiace per Gasly - ma non mi interessa chi sia il mio compagno” : Dopo aver acceso improvvisamente la rivalità con Lewis Hamilton anche fuori dalla pista con le sue recenti dichiarazioni, Max Verstappen ha commentato l’avvicendamento tra Pierre Gasly e Alexander Albon sul sedile della seconda Red Bull in vista della gara di Spa. L’olandese sette volte vincitore di un Gran Premio di Formula 1 ha rilasciato un’intervista al quotidiano olandese De Telegraaf in cui si è detto dispiaciuto ...

Formula 1 - Max Verstappen snobba Lewis Hamilton : l’olandese incorona Fernando Alonso : Il pilota olandese ha provato a stilare una classifica dei piloti più forti dell’ultima generazione, snobbando Lewis Hamilton E’ senza dubbio la stagione della consacrazione per Max Verstappen, riuscito finalmente a trovare quella continuità mancata negli ultimi anni. Due vittorie e una pole per l’olandese nella prima parte di questo Mondiale, un bottino niente male che gli permette di navigare in terza posizione nella ...

F1 - Max Verstappen ‘distrugge’ i compagni di squadra. Prima Daniel Ricciardo - ora Pierre Gasly : Il circus della Formula 1 è andato in pausa dopo l’ultimo round di Budapest ed è giunto il momento di tracciare un bilancio della Prima metà della stagione di Max Verstappen. Il talentuoso pilota olandese sta disputando un campionato sensazionale in cui è sempre andato a punti non uscendo mai dalla top5 e riuscendo già a collezionare due vittorie ed una pole position nel contesto di un Mondiale dominato in lungo e in largo dalle Mercedes. ...

F1 - scambio Max Verstappen-Lewis Hamilton? Tutto rinviato al 2021 - Marko : “Scaduta la clausola di uscita” : Nelle ultime settimane si è parlato in maniera diffusa di un possibile scambio di sedili tra Lewis Hamilton e Max Verstappen già a partire dal 2020, un possibile avvicendamento clamoroso tra il Campione del Mondo che sta dominando la stagione al volante della Mercedes e il giovane promettente della Red Bull che ha vinto due delle ultime quattro gare. Sembrava fanta F1 anche se le voci che si rincorrevano erano molto insistenti, oggi si è messa ...

Formula 1 - Helmut Marko fa chiarezza sul futuro di Max Verstappen : “la clausola di uscita esiste - ma…” : Il consulente della Red Bull ha confermato l’esistenza della clausola di uscita nel contratto di Max Verstappen, sottolineando però come sia scaduta La Red Bull blinda Max Verstappen, soprattutto dopo la grande prima parte di stagione condita da due vittorie e una pole position, la prima in carriera arrivata a Budapest. Photo4/LaPresse La clausola di uscita presente nel contratto dell’olandese è infatti scaduta, dunque non può ...

Formula 1 - la Mercedes ammette l’interesse per Max Verstappen : Toto Wolff esce allo scoperto : Il team principal della Mercedes ha ammesso di seguire con attenzione l’olandese, sottolineando però di non averne ancora parlato con il padre La Mercedes è sulle tracce di Max Verstappen, il profilo del pilota olandese piace eccome a Toto Wolff, che ha ammesso di seguirne con attenzione la crescita. LaPresse/Photo4 Il team principal della scuderia di Brackley non ha voluto sbottonarsi, però dopo il Gp d’Ungheria ha comunque ...

F1 - GP Ungheria 2019 : Lewis Hamilton e un messaggio chiaro a Max Verstappen. Il re non vuole saperne di abdicare : Qui comando ancora io, il Re della Formula Uno sono io e lo scettro non lo lascio tanto facilmente. Questo è il messaggio forte e chiaro che Lewis Hamilton ha lanciato a Max Verstappen durante il GP di Ungheria 2019, il britannico ha regalato una sontuosa prova di forza a tutto il Circus e ha fatto capire perché ha vinto cinque Mondiali ed è proiettato verso il sesto sigillo iridato della sua gloriosa carriera. Il passaggio di consegne con Max ...

VIDEO Max Verstappen F1 - GP Ungheria : “Pensavo di avercela fatta - ho provato tutto per vincere” : Max Verstappen ha accarezzato a lungo il sogno di vincere il GP di Ungheria ma a quattro giri dal termine si è dovuto inchinare al cospetto dello strapotere di Lewis Hamilton che ha operato un sorpasso pulito dopo aver rimontato 20 secondi. L’olandese ha commentato la sua prova: “Peccato, pensavo di avercela fatta, ma evidentemente non siamo stati abbastanza veloci. Posso assicurarvi che oggi le ho provate tutte per vincere, ma non è ...

In Ungheria, al 93° GP, con 7 vittorie all'attivo, due nelle ultime tre gare, per il 21enne Max Verstappen è arrivata anche la tanto attesa prima pole, davanti a una valanga di suoi tifosi, sempre più numerosi in tutte le gare. Un giro perfetto, a oltre 210 orari di media, che è anche il nuovo