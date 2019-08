Governo | Direzione Pd domani alle 10 a auletta gruppi Camera

Governo - Centinaio a M5S : pronti ad accordo di legislatura - Zingaretti : «Discontinuità sulla squadra». Direzione Pd domani alle 18 : Governo, Nicola Zingaretti tiene aperta la strada del dialogo con M5S nella giornata ritenuta decisiva prima del secondo giro di consultazioni al Quirinale: «Voglio difendere l'Italia dai...

Governo : sconcerto renziani - ‘Zingaretti precisi - 3 punti mai discussi in Direzione : Roma, 22 ago. (AdnKronos) (di Mara Montanari) – sconcerto, per dirla con un eufemismo. Le tre condizioni ‘non negoziabili’ -e pesantissime nella trattativa con i 5 Stelle- che Nicola Zingaretti avrebbe posto durante il colloquio al Colle, secondo quanto riportato da alcuni organi di stampa, a quanto apprende l’Adnkronos, hanno provocato una certa tensione tra i renziani. “Ci aspettiamo che vengano ...

Direzione PD - Zingaretti pone le condizioni : "Governo forte o voto. 5 punti per trattare con il M5S" : Aggiornamento - La Direzione Nazionale del PD ha approvato all'unanimità la relazione del segretario Nicola Zingaretti che si poggia sostanzialmente su due elementi importanti: la necessità di un governo forte, di legislatura e non di transizione, e cinque punti per trattare con il MoVimento 5 Stelle.Durante il suo intervento infatti Zingaretti ha detto"Non credo in un governo di transizione che porti al voto. Sarebbe rischioso per i ...

Governo : Ascani - ‘da Direzione mandato forte a Zingaretti per trattativa’ : Roma, 21 ago. (AdnKronos) – “In Direzione Pd abbiamo votato all’unanimità un documento che dà a Zingaretti un mandato forte nella trattativa. Grazie a noi Salvini finalmente se ne va dal Viminale. Ora dobbiamo impedire che torni al Governo e mettere in salvo al più presto i conti del Paese”. Lo scrive su twitter Anna Ascani del Pd. L'articolo Governo: Ascani, ‘da Direzione mandato forte a Zingaretti per ...

Crisi di Governo - Zingaretti dopo la direzione di partito : “Pd unito - al Colle per verifica Governo” : “Sono molto contento e molto soddisfatto per il livello di unità e compattezza che abbiamo trovato nella direzione del partito che per la prima volta dopo moltissimi anni ha votato dandomi un mandato all’unanimità. Noi siamo pronti per riferire al presidente Mattarella la nostra piena disponibilità a verificare le condizioni di un governo di svolta utile al paese”. L’ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti al ...

Pd - tregua dopo la Direzione. Zingaretti : “Governo unito solo da poltrone”. Calenda : “Segretario chiaro sul no al M5s” : Polemiche alla vigilia, con attacchi incrociati tra renziani e nuova maggioranza, interviste contestate (di Dario Franceschini e Giuseppe Sala), accuse al nuovo corso di voler “aprire al M5s” e di voler “epurare” l’area renziana, compreso il caso Faraone con il commissariamento del Pd siciliano. Poi, non è una novità in casa dem, la tregua. Così si è conclusa la Direzione del Partito democratico, che ha approvato la ...

**Pd : Zingaretti - ‘in campo contro Governo del ‘Gatto e la Volpe’ - venerdì Direzione’** : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – “Ambiente, lavoro, scuola, investimenti, infrastrutture, imprese, crescita. Il Pd serra le fila per la battaglia politica nel Paese e per la Costituente delle idee. Martedì sono stati convocati a Roma i segretari regionali e delle città metropolitane. venerdì la direzione nazionale”. Lo scrive su Facebook il segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti.“L’ennesima lite tra Salvini e Di ...