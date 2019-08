F 1 | Leclerc e Vettel Spa-Francorchamps pista mitica

Formula 1 - Binotto esalta Leclerc e Vettel : il team principal applaude i suoi piloti nonostante gli scarsi risultati : Il team principal della Ferrari si è soffermato sulla prima parte di stagione di Vettel e Leclerc, usando parole al miele per entrambi La stagione vissuta fin qui dalla Ferrari non è certamente di quelle da ricordare, considerando che il team di Maranello è l’unico tra quelli al vertice a non aver ancora vinto una gara nel 2019. photo4/Lapresse Una situazione che preoccupa fino ad un certo punto Mattia Binotto, convinto di come la ...

F1 - la Ferrari crede ancora in Sebastian Vettel? Ipotesi Mick Schumacher con Leclerc dal 2021 : Anche se in casa Ferrari non arrivano che conferme nette, il futuro di Sebastian Vettel a Maranello è meno sicuro di quanto ci si potrebbe aspettare. Sia ben chiaro, non stiamo parlando in ottica 2020, dato che tutto sembra blindato dai contratti, piuttosto verso il 2021. Il tedesco ha ancora un anno di contratto con la scuderia emiliana e non ci sono dubbi che sarà al via del prossimo Mondiale di Formula Uno con la Rossa, ma ampliando le ...

F1 - Mattia Binotto : “Sebastian Vettel non se ne andrà senza titolo - Charles Leclerc sta crescendo gara dopo gara” : Proseguono le vacanze per quanto riguarda il Mondiale 2019 di Formula Uno e in casa Ferrari i pensieri si annidano tutti su quello che sarebbe potuto essere questo campionato, e invece non è stato. dopo tanti sogni nel corso dell’inverno, infatti, la scuderia di Maranello ha collezionato solamente delusioni in questa prima parte di stagione e, anche con un pizzico di sfortuna, non è stata in grado di vincere nemmeno una gara. Entrambi i ...

Formula 1 – Il futuro di Vettel e Leclerc e i problemi con le gomme - l’analisi di Binotto : “nei test invernali sembravamo competitivi - ma…” : La profonda analisi di metà stagione di Mattia Binotto: il team principal Ferrari stila un primo bilancio del 2019 durante la pausa estiva La prima parte della stagione 2019 di Formula 1 non è stata positiva per la Ferrari: la pausa estiva dunque servirà al team del Cavallino per mantenere alta la concentrazione e provare a tornare in pista più competitivi, in modo da poter lottare per una vittoria che manca ormai da troppo ...

F1 - Mondiale 2019 : i numeri di Charles Leclerc e Sebastian Vettel. Il tedesco esalta meno - eppure è davanti.. : Tempo di vacanze per il Mondiale 2019 di Formula Uno, tempo quindi di bilanci, per il momento parziali, dato che abbiamo vissuto solamente 12 dei 21 appuntamenti in calendario. In casa Ferrari il taccuino di Mattia Binotto comprende le valutazioni dei suoi due piloti. Sebastian Vettel e Charles Leclerc, in rigoroso ordine di anzianità, non hanno completato una prima fase di stagione particolarmente scintillante. Ci sono stati alti ...

Formula 1 – Leclerc non si nasconde : “ho un problema con le gomme - Vettel fa meglio di me e non capisco…” : Charles Leclerc analizza con lucidità l’esito del Gp d’Ungheria che l’ha visto 4° dietro Vettel: il pilota monegasco dà la colpa all’usura delle gomme e alla sua cattiva gestione del problema Pausa estiva di riflessione per i piloti della Formula 1. Charles Leclerc ha ripensato alla gara del Gp d’Ungheria riflettendo sulle ragioni che lo hanno portato a concludere quarto: il problema principale è stato sicuramente ...

F1 - Charles Leclerc : “Vettel sta lavorando meglio di me sui long-run - faccio fatica a fine gara” : Il circus della Formula 1 è andato ormai in vacanza per la pausa estiva prima di immergersi nel lungo tour de force conclusivo che comincerà in Belgio nel fine settimana 30 agosto-1 settembre. L’ultima gara in Ungheria però ha lasciato molti strascichi soprattutto in casa Ferrari per una prestazione assolutamente da dimenticare in fretta nonostante il terzo posto raccolto da Sebastian Vettel. Il tedesco della Rossa ha avuto la meglio sul ...

F1 - Mondiale 2019 : Ferrari - ora arrivano le piste favorevoli di Spa e Monza. Obiettivo vittoria - Leclerc e Vettel scalpitano : Siamo nel pieno della pausa estiva del Mondiale 2019 di F1. Dopo il trionfo di Lewis Hamilton a Budapest (Ungheria), il Circus ha chiuso i battenti per un po’ e si tornerà in scena a cavallo del mese di agosto e di settembre (30 agosto-1° settembre) per l’appuntamento in Belgio e poi nella settimana successiva a Monza (Italia). Una doppietta a cui la Ferrari tiene particolarmente, da interpretare per certi versi come un’ultima ...

F1 - clamorosa voce dall’Inghilterra : Sebastian Vettel in Red Bull dal 2020? Ferrari con Leclerc e Ricciardo : Il Mondiale di Formula Uno si sta godendo le vacanze estive e tornerà protagonista soltanto a fine agosto col GP del Belgio che precede l’appuntamento di Monza, in questo periodo continuano a rincorrersi le voci di mercato e si parla della possibile rivoluzione sulla griglia di partenza della prossima stagione. All’inizio di questa settimana è stato ufficializzato definitivamente che Max Verstappen non abbandonerà la Red Bull per il ...

Hamilton vince Gp Ungheria - Verstappen precede Vettel e Leclerc : Al termine di un'altra gara intensa ed emozionante, Lewis Hamilton ha vinto, a Budapest, il Gran Premio di Ungheria

F1 - Gp di Ungheria : grande vittoria di Hamilton in rimonta su Verstappen. Terzo Vettel - poi Leclerc : Forse una delle vittorie più belle in carriera, di certo la più entusiasmante della stagione perché arrivata dopo una grande rimonta. Lewis Hamilton trionfa nel Gp di Ungheria e allunga di nuovo nella classifica del Mondiale di Formula 1. Dopo la battuta d’arresto in Germania la Mercedes torna a dettar legge con un capolavoro di strategia. La prima pole in carriera non basta a Max Verstappen per festeggiare la vittoria. L’olandese della Red Bull ...

Ordine d’arrivo F1 - GP Ungheria 2019 : risultato e classifica gara. Hamilton vince davanti a Verstappen - Vettel 3° - Leclerc 4° : Lewis Hamilton ha vinto il GP di Ungheria 2019, undicesima tappa del Mondiale F1. Il pilota della Mercedes ha operato il sorpasso decisivo su Max Verstappen a quattro giri dal termine, una manovra pulita e senza alcun problema: il britannico si era fermato a sorpresa ai box, ha montato gomma media e si è poi reso protagonista di una rimonta stellare in pista, ha ricucito 20 secondi sull’olandese e ha trionfato. Sebastian Vettel ha chiuso ...

?Live F1 - GP Ungheria in diretta : Verstappen controlla Hamilton - Leclerc e Vettel terzo e quarto : 15° giro - Bottas ha passato Giovinazzi, Stroll e Russell ed è 16esimo Le Ferrari sono più lente di 1" al giro rispetto a Verstappen ed Hamilton 10° giro - Verstappen...

F1 - GP Ungheria 2019 : il dualismo Leclerc-Vettel affascina ma la velocità della Ferrari preoccupa : 28 millesimi, meno di un battito di ciglia, una grandezza insignificante: questo il distacco tra il monegasco Charles Leclerc e il tedesco Sebastian Vettel al termine delle qualifiche del GP d’Ungheria, dodicesimo round del Mondiale di F1. Sul tracciato dell’Hungaroring le due Rosse si sono contese il quarto e il quinto posto del time-attack e il dualismo tra i due alfieri di Maranello si è animato. I sostenitori di Leclerc, che già ...