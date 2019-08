Cammina | parla | prega I detenuti diventano pellegrini per rinascere

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 27 agosto 2019) Laura Rio In onda su Raitre il percorso di sei giovani sulla via Francigena. Dalla cella al mare... Laura Rio «È come uscire dall'Inferno». «È come riscoprire l'aria». «È come vedere il mondo come non lo hai mai visto». Sono le sensazioni - ingenue solo se non hai passato gli ultimi anni dietro le sbarre - dei ragazzi protagonisti della docuserie Boez-Andiamo via. Sei giovani (cinque maschi e una femmina) in regime di detenzione, in carcere o in comunità o ai domiciliari, che intraprendono un pellegrinaggio, un cammino reale e dello spirito. Novecento chilometri di strada, cinquanta tappe, dal Colosseo alla punta della Puglia, Santa Maria di Leuca, sulla via Frangicena del Sud, per viaggiare per l'Italia e dentro se stessi e, magari, attraverso questa esperienza capire come reimpostare la propria vita su una strada completamente diversa. Boez andrà in onda dal 2 al 13 settembre su ...

sofiaamasini : RT @MadameVide: La matta del paese ha gli occhi di terra scura quella che va bene per piantare un albero forte i capelli di fustagno e le m… - papaverorosa : RT @MadameVide: La matta del paese ha gli occhi di terra scura quella che va bene per piantare un albero forte i capelli di fustagno e le m… - _Liberaidea_ : RT @MadameVide: La matta del paese ha gli occhi di terra scura quella che va bene per piantare un albero forte i capelli di fustagno e le m… -