Alle 20 un' imperdibile diretta con World of Warcraft Classic

Alle 15 un'imperdibile diretta con Control : Tornano le imperdibili dirette di Eurogamer.it! E questo pomeriggio ci focalizzeremo su un atteso gioco in arrivo tra pochissimi giorni.Stiamo parlando dell'ambizioso Control di Remedy.A partire d Alle ore 15, potrete seguire la diretta dedicata a Control in compagnia di Luca Forte.Leggi altro...

Alle 21 : 30 giochiamo a No Man's Sky attendendo l'imperdibile aggiornamento VR Beyond : Questa sera torniamo in diretta con un appuntamento dedicato a uno dei giochi più discussi dell'attuale generazione, un titolo che dopo un debutto tutt'altro che semplice ha saputo risollevarsi grazie al lavoro degli sviluppatori e all'attento ascolto dei feedback (e inevitabili critiche) provenienti dai moltissimi fan.No Man's Sky sarà il protagonista assoluto della nostra live serale in compagnia di Alberto Naso. Il nostro Wochinimen si ...