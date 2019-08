US Open – Pliskova | che sofferenza all’esordio! Servono due tie-break per battere la

Fonte : sportfair

(Di lunedì 26 agosto 2019) Karolinasoffre più del dovuto all’esordio negli US. La tennista ceca batte la connazionale Tereza Martincova dopo due tie-1 ora e 49 minuti a Karolinaper vincere all’esordio negli US. La tennista ceca, numero 3 del ranking mondiale femminile, ha sofferto più del dovuto nei sessantaquattresimi di finale contro la connazionale Tereza Martincova, numero 138 del ranking WTA.si è imposta dopo due tie-vinti con il punteggio di 6-7 (6-8) / 6-7 (3-7). SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE: >> Per iOS >> Per Android L'articolo US, chedue tie-perla connazionale Martincova SPORTFAIR.

GiuliaV5 : RT @Eurosport_IT: Vincerà Djokovic o Nadal? Halep, Serena o Pliskova? ?? E il nostro Jannik Sinner sarà la sorpresa? ?? Quali sono i vostri… - flamminiog : RT @Eurosport_IT: Vincerà Djokovic o Nadal? Halep, Serena o Pliskova? ?? E il nostro Jannik Sinner sarà la sorpresa? ?? Quali sono i vostri… - Eurosport_IT : Vincerà Djokovic o Nadal? Halep, Serena o Pliskova? ?? E il nostro Jannik Sinner sarà la sorpresa? ?? Quali sono i v… -