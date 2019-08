L’omicidio di Pippa Bacca | un abito da sposa per andare a nozze con la morte

Fonte : tvzap.kataweb

(Di lunedì 26 agosto 2019) “bianco percon la tuae con quella di noi tutti” Con questi versi inizia la poesia che Alda Merini scrisse per, l’artista- performer violentata e uccisa in Turchia nel 2008 durante la performance Spose in Viaggio – Brides On Tour. Sono innamorato di, il documentario diretto da Simone Manetti che racconta la storia di questa straordinaria artista viaggiatrice prima dell’incontro fatale con il suo assassino, arriva il 27 agosto alle 22.00 solo su Crime+Investigation (in esclusiva su Sky al canale 119)., la vita Giuseppina Pasqualino di Marineo, in arte, nipote dell’artista Piero Manzoni, era cresciuta a Milano in una famiglia anticonformista. Lavorava in un call center per finanziare i suoi progetti artistici ed il suo colore preferito era il verde. Raccoglieva e ritagliava qualsiasi cosa le capitasse a tiro, ...