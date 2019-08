LIVE Giorgi-Sakkari | US Open 2019 in DIRETTA | 1-6 0-3 | greca avanti di un set e due

Fonte : oasport

0-3, doppio break: il nastro aggiusta la palla allache allunga ancora 30-40 Gira il breve scambiocon il rovescio, che usa per chiudere e procurarsi questa palla break 30-30 Buona prima di15-30 Buon punto vinto prendendo la rete da0-30 Risposta dinei piedi di, che non riesce a riorganizzarsi 0-15 Dritto in rete di, che mostra un certo scoramento 0-2, ennesimo gratuito di40-15 Chiude un parziale negativo di 11 punti40-0 Perde ancora il rovescio30-0 Risposta lunga di rovescio di15-0 Dritto ...

