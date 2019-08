LIVE Fognini-Opelka | US Open 2019 in DIRETTA | 3-6 4-6 | l’americano avanti di due set

Fonte : oasport

(Di lunedì 26 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0 Altro servizio vincente die risposta di dritto che non funziona all’azzurro 30-0 Ace n.12 perfermo 15-0 Altro errore senza senso diche si libera dello scambio NOOO!!! Altro errore sciocco dinello scambio e break in apertura perin questo terzo set. Partia sempre più in salita per il ligure, sotto di due parziali. Lo statunitense alla battuta 30-40 Grande giocata in rete diche riesce a salvarsi sul tentativo di passante di. C’è però un’altra palla break per l’americano 15-40 Doppio fallo per! Due palle break per l’americano 15-30 Dritto sparacchiato out dae altro momento difficile… 15-15 “Parata” diche a rete si salva da una pallata scagliata dae l’americano conquista il ...

