Antonello Venditti a Ustica con i delfini | “Posto fantastico” VIDEO

Biglietti in prevendita per il concerto di Antonello Venditti al Mediolanum Forum di Assago dopo il sold out di marzo : Sono in prevendita i Biglietti per il concerto di Antonello Venditti al Mediolanum Forum di Assago. L'artista romano è quindi pronto a replicare il successo di marzo con un nuovo spettacolo da portare sul palco della grande arena alle porte di Milano, con una sorpresa già annunciata per la data dell'8 marzo. Antonello Venditti sarà in concerto al Mediolanum Forum di Assago il 30 novembre, con Biglietti in prevendita dal 4 luglio alle 16 - su ...