Ancona | 35enne muore dopo parto | feto era senza vita | “Embolia polmonare amniotica” La

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2019) È deceduta in sala, mentre i medici le stavano facendorire unche era già morto. E ora la procura diindaga per omicidio colposo. I magistrati sono chiamati a far luce su quanto accaduto al’ospedale pediatrico ‘G. Salesi’, nel capoluogo marchigiano, dove una donna tunisina di 35 anni, residente a Loreto, ha perso lanel redi clinica ostetricia e ginecologia. I medici le avevano indotto ildelche, a fine gravidanza, era risultato privo dinell’ultimo monitoraggio effettuato. L’episodio è avvenuto nella notte fra sabato e domenica. La donna è stata sottoposta a induzione delvaginale, “procedura scelta per tutelare la salute riproduttiva”. Secondo i medici, la tunisina – che nei due precedenti parti non aveva avuto problemi – potrebbe essere stata colpita da “embolia ...

