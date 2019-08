Intanto gli zapatisti in Chiapas

Pensioni anticipate : esodo degli statali con quota 100 - Intanto i precoci sono preoccupati : Continuano a crescere i pensionamenti anticipati tramite quota 100, dopo che si è sbloccata la finestra semestrale decisa dal legislatore per il pubblico impiego (al fine di regolare il turn over e garantire la continuità del servizio). Nel mese di agosto sono state già lavorate 11mila domande di accesso all'Inps inviate da parte di lavoratori della pubblica amministrazione (nell'80% dei casi si tratta di persone impiegate negli enti locali o ...

Cessioni Juventus - in 5 verso l’addio : Intanto Pellegrini torna a Cagliari : Cessioni Juventus – Comincia lentamente a smaltirsi la lista di esuberi da Champions per la Juventus. Luca Pellegrini è pronto a tornare in prestito al Cagliari, dopo i sei mesi trascorsi in Sardegna, allora in arrivo dalla Roma. I giallorossi, poi, lo hanno ceduto alla Juventus lo scorso 30 giugno e i bianconeri lo hanno rimandato a […] More

Calciomercato Milan - Maldini e Boban irritati con gli agenti di Bennacer : Intanto spunta un difensore : Calciomercato Milan – Il Milan continua a cercare rinforzi sul mercato. Maldini e Boban sono al lavoro per regalare a Marco Giampaolo il regista che l’allenatore desidera. Il nome è sempre quello di Bennacer. L’accordo con l’Empoli è totale: 16 milioni più 2 di bonus, ma la firma slitta da più di una settimana. Il motivo? Gli agenti del calciatore. In toscana, il centrocampista algerino, impegnato in Coppa ...

TIM accende il 5G anche a Napoli - con servizi per famiglie e aziende e Intanto parla del futuro : Oggi il 5G di TIM è arrivato a Napoli coi primi servizi per famiglie e aziende, a Roma la dirigenza ha spiegato i piani per il futuro dell'operatore. L'articolo TIM accende il 5G anche a Napoli, con servizi per famiglie e aziende e intanto parla del futuro proviene da TuttoAndroid.

Michelle Hunziker e la figlia Aurora aspettano entrambe un figlio? Ecco come risponde la conduttrice (che Intanto lancia il suo “iron ciapet”) : “Ciao amore, ciao Aury, dovevo dirti che sono veramente molto offesa. Tu, che normalmente mi dici tutto, non mi avevi detto che in realtà sei incinta insieme a me. Lo devo venire a scoprire dai giornali. Aury, dai… a parte che Tommy qua è venuto veramente bene, sembra un cubano abbronzato”. A parlare così è Michelle Huziker che, con una Instagram story nella quale fa sfoggio della sua ironia, smentisce la notizia secondo la ...