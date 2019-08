Governo | Conte bis blocca la partita | spunta ipotesi Fico

Governo - Conte chiude alla Lega | Il Pd gioca la carta Fico | Salvini tenta Di Maio : Su un suo nuovo mandato da premier, ha glissato: "Non è questione di persone ma di programmi"

Landini tifa per il Governo M5S-Pd e promuove Conte : ‘Ha dimostrato coraggio’ : Il nodo del nome del nuovo Premier del possibile governo giallorosso continua a dividere M5S e Pd, impegnati in queste ore in una trattativa serrata per cercare di dare vita ad un nuovo esecutivo. Il leader pentastellato Luigi Di Maio ha messo sul tavolo quello di Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio uscente del governo gialloverde a cui la Lega di Matteo Salvini ha deciso di staccare la spina. I Dem, da parte loro, hanno inizialmente ...

Regeni - Conte incontra Al Sisi al G7 : “Cambia il Governo - non la nostra voglia di verità”. Il presidente egiziano : “Gli sforzi continuano” : Cambia il governo ma “non verrà meno la determinazione” dell’Italia di far emergere la verità sulla morte di Giulio Regeni, il giovane ricercatore triestino ritrovato senza vita il 3 febbraio 2016 al Cairo. A margine del G7 in corso a Biarritz, il premier uscente Giuseppe Conte ha incontrato il presidente Abdel Fattah al Sisi, al quale ha ribadito la continuità degli sforzi italiani oltre gli imminenti cambiamenti ...

Crisi di Governo - il Pd si spacca su Conte : sì di Renzi e veto di Zingaretti (che gioca la "carta Fico") : Formalmente, il confronto prosegue. Prova ne è che oggi pomeriggio, alle 15, si riuniranno i sei «tavoli di lavoro» del Pd per «verificare le condizioni per la nascita di un esecutivo di legislatura» con M5S. Eppure più passano le ore, più i dubbi del Nazareno sulle reali intenzioni dei grillini aum

Governo M5S-PD - totopremier : Fico o Conte? : Se da una parte Luigi Di Maio ha fatto intendere che se il PD accetta Giuseppe Conte come Premier l'accordo si fa in un giorno, dall'altra parte i dem fanno sapere che se il MoVimento 5 Stelle segnalasse invece Roberto Fico come Presidente del Consiglio allora sarebbe un ottimo punto di partenza.In queste ultime ore la sfida per la guida di Palazzo Chigi sembra proprio tra il Premier uscente, che anche oggi sarà impegnato al ...

Governo : ci sarebbe un'ipotesi Lega-M5S bis con Di Maio premier e Conte alla Ue : E se alla fine martedì, quando al Colle si terranno nuove consultazioni, Lega e Movimento 5 Stelle dovessero proporre un Governo giallo-verde bis? Non è un'ipotesi campata in aria, ma una voce che starebbe circolando con sempre maggiore insistenza nelle ultime ore. Salvini si è già detto disponibile ad una soluzione di questo tipo, parlando di porte aperte ai grillini e sottolineando di non nutrire alcun rancore verso il Movimento 5 Stelle, ...

Governo - Landini apre a Conte : ‘Ha dimostrato coraggio politico e profilo istituzionale. E riaperto i tavoli con le parti sociali’ : “Non è compito del sindacato discutere di nomi“, ma Giuseppe Conte “in Parlamento ha dimostrato coraggio politico e profilo istituzionale importante” quando “ha messo il Paese nella condizione di sapere con trasparenza le ragioni della crisi e i problemi da affrontare”. E ha avuto il merito di “riaprire i tavoli con le parti sociali“. Mentre tra Pd e M5s continuano le trattative sul nome del ...

Governo - M5S e Pd vanno avanti. Conte : «Chiusa stagione con la Lega». I Dem : «Fico ottimo punto di partenza : Il premier dimissionario Giuseppe Conte ha rotto un silenzio che durava da giorni per mettere il turbo all'alleanza fra Pd e Movimento Cinque stelle: «Per quanto mi riguarda, la stagione...

**Governo : Cuperlo - ‘disarmato da Conte - politica non è trasformismo’** : Roma, 24 ago. (AdnKronos) – “Io sono piuttosto disarmato quando sento Conte dire un’esperienza che non rinnego ma che considero chiusa. Se non era d’accordo sulla politica di questi ultimi 14 mesi e i valori che l’hanno sostenuta, allora aveva il dovere di dirlo oppure non possiamo immaginare che la politica sia semplicemente un cambio di casacca. Il trasformismo non ha mai prodotto il bene della politica e ...

Governo - M5S e Pd vanno avanti. Conte : «Chiusa stagione con la Lega» : «Quella con la Lega è un'esperienza politica che io non rinnego» ma «è una stagione politica chiusa che non si potrà riaprire più per quanto mi...

Governo - Conte : «Chiusa stagione con la Lega. Mio bis? Contano i programmi». Vertice Stato maggiore Pd a Roma : «Quella con la Lega è un'esperienza politica che io non rinnego» ma «è una stagione politica chiusa che non si potrà riaprire più per quanto mi...

