Ferrara | Cinzia Fusi uccisa dal compagno e datore | le ha fracassato la testa

Fonte : fanpage

(Di domenica 25 agosto 2019) Doveva essere una giornata di vacanza da trascorrere fuori città insieme al suocome avevano programmato da giorni e quando lei è arrivata sul posto verso le otto di sabato non poteva immaginare che pochi minuti dopo sarebbe stata brutalmente massacrata a colpi infino alla morte dall'uomo che diceva amarla. Così è stata, 34 anni di Cologna trovata agonizzante sabato mattina nel garage di proprietà dell’uomo, il 52enne Saverio Cervellati, a Copparo, nel Ferrarese.La donna quella palazzina, che oltre a ospitare l'appartamento nel quale vive l'uomo è anche sede del supermercato di casalinghi e detersivi gestito dal 52enne, la conosceva bene visto che è anche commessa dello stesso negozio. Con il suodi lavoro da diversi mesi infatti aveva intrapreso una relazione che però da qualche tempo non andava molto bene proprio per le continue ...

