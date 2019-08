Egitto | detenuto muore in carcere | è il terzo da luglio Testimoni ad Amnesty | “Volto

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 agosto 2019) Hanno sentito delle urla per giorni, poi dalla cella d’isolamento nella quale Hossam Hamed era rinchiuso da sei mesi, all’improvviso, è calato il silenzio. Hamed era morto. Ha perso la vita a soli 30 anni neldi massima sicurezza di al-Aqrab, al Cairo. Lo hanno trovato gli agenti penitenziari, il suo corpo aveva il volto tumefatto e mostrava evidenti segni di tortura. Nessuno saprà mai cosa è veramente successo perché gli era stata negata qualsiasi visita con i familiari, una prassi molto comune per i detenuti nonostante la legge egiziana dica il contrario. Da mesi non poteva parlare con nessuno, né con i suoi legali né con i suoi parenti. La storia è stata raccontata da treadInternational che ha denunciato il caso e chiesto l’apertura immediata di un’indagine. Ma la vicenda di Hamed non è isolata. Dallo scorsosono almeno tre ...

