Tredici 13 Reasons Why - terza stagione completa - recensione

Fonte : eurogamer

(Di sabato 24 agosto 2019) Parliamo della serie tv, 13Why, arrivata alla suasu Netflix. Ovviamente chi non avesse guardato le due stagioni prevedenti, si astenga dalla lettura dell'articolo. Anche se, per quelli che già conoscono la serie, va detto che trailer e pubblicità hanno già spoilerato ovunque un decesso importante, di uno dei personaggi "storici" della narrazione.Perché non è mai decollata la relazione fra Hannah e Clay, perché la loro reciproca attrazione, la loro affinità, non sono riuscite a superare tutte le barriere che inevitabilmente gli adolescenti pongono fra loro? Di chi è la responsabilità, dei due protagonisti, dell'ambiente, delle famiglie, della famigerata società? Del sistema scolastico? Avesse funzionato ci saremmo risparmiati tanti dolori. 13 sono state le ragioni per cui nella primala storia aveva preso una piega tragica. 13 episodi nella ...

