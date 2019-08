Lutto per Jimmy Ghione | Ciao mamma

Jimmy Ghione - Lutto per l’inviato di Striscia la Notizia : “Buon viaggio piccola grande Margherita” : Jimmy Ghione ha voluto salutarla con alcune foto postate su Instagram e poche parole: “Ciao mamma. Sei volata via e mi hai lasciato senza respiro… ma con il tuo sorriso… buon viaggio piccola grande Margherita“. Un grande dolore per l’inviato di Striscia la Notizia, volto amato dai telespettatori italiani che in tantissimi hanno manifestato vicinanza e affetto. Nelle foto postate si vede non solo la mamma da giovane ma ...

Usa : sindaco Casalpusterlengo - ‘Lutto cittadino giorno funerali chef Zamperoni’ : Milano, 23 ago. (AdnKronos) – Il Comune di Casalpusterlengo proclamerà lutto cittadino il giorno dei funerali di Andrea Zamperoni, lo chef originario della cittadina il provincia di Lodi trovato morto ieri a New York. Lo annuncia il sindaco Elia Delmiglio, contattato dall’Adnkronos. “E’ presto per fare altri atti”, spiega dopo aver fatto visita questa mattina alla famiglia. I funerali non sono ancora stati ...

Zorlesco in Lutto : lo chef Andrea Zamperoni trovato morto : Andrea Zamperoni è morto. Il cadavere del noto chef italiano è stato trovato al primo piano del Kamway Lodge, un

Tennis - gravissimo Lutto per Amanda Anisimova : l’americana rinuncia agli US Open per la morte del padre : L’americana ha deciso di rinunciare ai prossimi US Open a causa dell’improvvisa morte del padre, rinvenuto senza vita nella sua casa in Florida Amanda Anisimova non parteciperà ai prossimi US Open, la Tennista americana infatti ha deciso di dare forfait dopo l’improvvisa morte del padre Konstantin, nonché suo allenatore. Lapresse Il corpo del genitore è stato ritrovato senza vita nella sua casa in Florida, ma non sono ...

Tennis - Lutto per Amanda Anisimova : la 17enne ha perso papà Konstantin - si ritira dagli US Open : lutto per Amanda Anisimova che oggi ha perso il papà: Konstantin Anisimov, non solo genitore ma anche allenatore della talentuosa Tennista statunitense, è purtroppo scomparso all’età di 56 anni. Il corpo del coach è stato trovato nella giornata di lunedì e al momento non si conoscono ancora le cause del decesso. La semifinalista dell’ultimo Roland Garros è tristemente rimasta orfana ad appena 17 anni e ha giustamente deciso di ...

Sora in Lutto per la tragica morte di Stella Tatangelo : In un incidente avvenuto in località Vuotti ad Arpino, è morta Stella Tatangelo, 18 anni di Sora. In auto con

Il Lutto dell’Italia per Felice Gimondi. Davide Cassani : “Ho avuto un solo idolo nella mia vita”. Renato Di Rocco : “Amato da tutti” : Una Nazione in lutto: può essere considerato uno degli sportivi italiani più grandi di sempre, sicuramente nella sua disciplina, quella del ciclismo, è da citare tra le leggende. Felice Gimondi è scomparso oggi all’età di 76 anni a causa di un malore: tutto il Bel Paese sta mandando un ultimo saluto al fenomeno lombardo. Renato Di Rocco, presidente della Federciclismo ad Italpress: “Una tristezza enorme. C’è rammarico, delusione, un ...

Felice Gimondi morto per un malore - Lutto nel ciclismo : addio all'ex grande campione : lutto nel mondo del ciclismo: Felice Gimondi è morto in seguito ad un malore che lo ha colpito mentre faceva il bagno nelle acque dei Giardini di Naxos. L'ex grande campione del ciclismo italiano avrebbe compiuto 77 anni il prossimo 26 settembre. I carabinieri hanno dato conferma della tragica notiz

Lutto nel mondo del calcio - tragico incidente : perde la vita un giovane giocatore : Gravissimo Lutto nel mondo del calcio, un giovanissimo giocatore (20 anni) ha perso la vita in seguito ad un tragico incidente stradale. Il suo nome era Marco Calderaro, giocava nei dilettanti dello Scalea. Il giovane, per cause accin corso di accertamento da parte della polizia stradale, ha perso il controllo della propria vettura che è andata a schiantarsi contro il guardrail nei pressi dello svincolo di Montalto Uffugo.L'articolo Lutto ...

Tanzania - Lutto nazionale per i 64 morti : 10.44 Il presidente Tanzaniano John Magufuli ha decretato il lutto nazionale fino a domani dopo il disastro che ha ucciso ieri almeno 64 persone con l'esplosione di un'autocisterna. E'accaduto nella periferia di Morogoro, a circa 200 km a ovest della capitale economica Dar es Salaam, su una delle strade principali del paese. L'autocisterna si è ribaltata nel tentativo di evitare una moto.In molti sono accorsi per cercare di recuperare il ...

Tanzania - esplosione autocisterna : Lutto nazionale per i 64 morti : Il presidente della Tanzania ha decretato il lutto nazionale fino a domani per il disastro che ha provocato la morte di almeno 64 persone, l’esplosione di un’autocisterna da cui le vittime stavano cercando di prelevare il carburante. L’incidente è avvenuto a Msamvu, nell’immediata periferia di Morogoro, città situata a circa 200 km ad ovest della capitale economica Dar es Salaam: l’autocisterna si è ribaltata nel ...

Lutto per Stash dei The Kolors : “E' difficile - era una persona molto importante” : Il cantante ha condiviso con i follower il momento di particolare tristezza per la perdita dello zio che in qualche modo ha...

Amici - tremendo Lutto per Stash : è morto lo zio amatissimo - il messaggio toccante : Stash dei The Kolors è in lutto. “Ragazzi – queste le parole di Stash su Instagram –, scusate se oggi non posto tanto, e per me è difficile anche fare questa storia, però facciamo questo lavoro e bisogna affrontare questi momenti in questo modo secondo me. Oggi – ha spiegato il cantante dei The Kolo