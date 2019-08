L' Apocalisse di Scibona al ritmo dei Beach Boys

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 24 agosto 2019) Gian Paolo Serino Il nuovo romanzo dello scrittore americano è un'epopea fra Usa, Vietnam, spie e libertà Gian Paolo Serino Sono ancora una volta le macerie morali del «sogno americano» a essere al centro di un nuovo libro che, a differenza di tanti che hanno descritto il fallimento dell'American dream, riesce a piantare il coltello nel cuore di Stati che sembrano tutto tranne che Uniti. È ciò che fa Salvatorenel romanzo Il volontario, nelle librerie dal 29 agosto (66thand2nd, pagg. 448, euro 20; traduzione di Michele Martino). Salvatore, nato nel 1975 a Cleveland, in Ohio, da una famiglia di origini siciliane, ha debuttato dieci anni fa con il romanzo La fine, grazie al quale è stato inserito nella lista dei «20 migliori scrittori under 40» stilata dal New Yorker ed è entrato nella shortlist del National Book Award. L'opera d'esordio, ambientata negli anni ...