Formazione Parma Juventus – Sorpresa inattesa in attacco

Fonte : juvedipendenza

(Di sabato 24 agosto 2019)– Per l’esordio in campionato contro il, lascenderà in campo con unamolto equilibrata, ma con unsuper. In panchina non sarà presente il tecnico bianconero Maurizio Sarri, ma le scelte saranno certamente sue. Al suo posto, in panchina, siederà il suo vice Giovanni Martuscello, che sarà in … More

tuttosport : #Parma - #Juve, la probabile formazione di #Sarri : gli aggiornamenti ?? - IperHostile : La formazione della #Juventus per la partita contro il Parma è SCA-NDA-LO-SA... Facevo Sarri più furbo. - fabiomanetti78 : ??FORMAZIONE PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Bruno Alves, Gagliolo, Iacoponi; Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski, I… -