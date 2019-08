Tragedia al parco nazionale d’Abruzzo | orsa travolta e uccisa da un camion che è scappato

Fonte : fanpage

(Di venerdì 23 agosto 2019) Grave perdita per il, Lazio e Molise. Un giovane esemplare di orso marsicano è stato investito e ucciso nelle scorse ore poco fuori i margini dell'area di protezione, lungo la strada statale 652, nel territorio del comune di Rionero Sannitico, in provincia di Isernia.L'animale, una femmina di circa 6 anni, è stato ritrovato gravemente ferito giovedì sera, intorno alle 21, ai margini della vicina statale 17, dopo una segnalazione da parte di alcuni passanti all’entee ai carabinieri forestali. Nonostante gli immediati soccorsi, per l', che era già agonizzante al momento del ritrovamento, non c'è stato nulla da fare. A investirla probabilmente undi passaggio che però non si è fermato e non ha allertato i soccorsi. Nell'impatto l'ha riportato gravissimi traumi, tra cui la paralisi degli arti posteriori, che si sono rivelati fatali.Dopo ...

infoitinterno : Parco sulla tragedia di Simon Gautier: “Non c’è nessun sentiero del Parco in quell’area” - filviso : RT @hipsterdelcazzo: “ classifica xG 2019/20: Lozano Pulgar Santander Murillo Rincon Dove xG sta per expected grigliate al parco Lambro fi… - AttilaAzureRive : RT @hipsterdelcazzo: “ classifica xG 2019/20: Lozano Pulgar Santander Murillo Rincon Dove xG sta per expected grigliate al parco Lambro fi… -