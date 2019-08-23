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Traffico Roma del 23-08-2019 ore 12 | 30

Traffico Roma del 23-08-2019 ore 12 | 30 NESSUNA NOVITÀ DI RILIEVO, ANCORA QUALCHE PROBLEMA AL FLAMINIO A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIALE ...

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Traffico Roma del 23-08-2019 ore 12:30 (Di venerdì 23 agosto 2019) NESSUNA NOVITÀ DI RILIEVO, ANCORA QUALCHE PROBLEMA AL FLAMINIO A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIALE TIZIANO ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE MANILA. SOSPESO IL SERVIZIO DEL TRAM 2 TRA FLAMINIO E PIAZZA MANCINI. DISPOSTE CORSE CON AUTOBUS. ALTRO INCIDENTE IN VIA DELLA PISANA IN PROSSIMITÀ DI VIA DEI GRIMALDI, POSSIBILI RALLENTAMENTI. AL CENTRO RALLENTAMENTI SUL LUNGOTEVERE TRA PONTE UMBERTO E PONTE CAVOUR IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO. RESTANO RALLENTAMENTI DI LIEVE ENTITÀ SULLA SALARIA TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E VIA DEI PRATI FISCALI. PROSEGUONO I LAVORI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CHE RIMANE CHIUSA DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI A VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE QUINDI DELLO STADIO OLIMPICO. DEVIAZIONI POSSIBILI IN VIA PIEVE DI CADORE, VIA CORTINA D’AMPEZZO E IN VIA DELLA CAMILLUCCIA. RICORDIAMO CHE LA LINEA A DELLA METROPOLITANA È CHIUSA PER LAVORI TRA TERMINI E ...
Fonte : romadailynews

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