Netflix si amplia aggiornando il suo catalogo | in arrivo Elite stagione 2

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 23 agosto 2019) Quasi tutto il mondo ha un abbonamento agrazie al quale poter guardare dei film totalmente in streaming, quindi senza scaricare nulla e sopratutto senza acquistare ogni singolo filmato che si vuole visualizzare sulla piattaforma. In generale si dice chesia stato creato per riuscire a rendere il mondo del cinema ancora migliore in modo da creare ancora più audience e gossip su attori e attrici;cerca inoltre di promuovere sempre più attori giovani cercando di riuscire a creare un futuro luminoso anche per loro. Ovviamenteprevede degli abbonamenti mensili, in Italia i pacchetti sono 3 e comprendono:...