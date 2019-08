L’app 3D scanner di Samsung permette di creare modelli 3D scansionando gli oggetti reali

L’app Beach Scanner permette di trovare la spiaggia ideale in Italia : Beach Scanner mette a disposizione uno strumento di ricerca per mete turistiche balneari che consente agli utenti di confrontare tutte le spiagge Italiane su una singola poiattaforma. L'app offre la possibilità di esplorare la spiaggia consultando tutti i servizi e le informazioni disponibili e di abbinarla agli hotel, ai servizi e alle attività più convenienti. L'articolo L’app Beach Scanner permette di trovare la spiaggia ideale in ...