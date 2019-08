Il Signor Diavolo | Pupi Avati ritorna con un horror crepuscolare che non fa paura

Il Signor Diavolo ha tutti i difetti degli horror anni ’70 e nessun pregio : https://www.youtube.com/watch?v=6omssa-s-5k Esiste una certa aura mitologica intorno agli horror di Pupi Avati. Con La casa dalle finestre che ridono in testa, la modesta pattuglia di film realizzati tra la fine degli anni ‘70 e l’inizio degli ‘80 ha generato un culto alimentato anche dal contrasto con quella che è stata la filmografia di Avati da lì in poi, decisamente lontana dai lidi della paura. L’altro Avati, quello di genere, gode di una ...

"Il Signor Diavolo" - il ritorno all'horror di Pupi Avati - : Serena Nannelli Il nuovo film del regista ottantunenne è un'opera raffinata d'ambientazione campestre e d'atmosfera gotica, in cui il terrore emerge da un'indagine sulla seduzione del male. Più di quarant'anni dopo il cult "La casa dalle finestre che ridono" Pupi Avati torna all'horror con "Il signor Diavolo". Il film è tratto dall'omonimo romanzo del regista (Guanda Editore) e vede ambientata nella provincia padana degli Anni 50 ...

"Il Signor Diavolo" - quando la provincia fa tremare dalla paura : In origine c'era “La casa dalle finestre che ridono”, il film diretto da Pupi Avati nel 1976, che era entrato nell’immaginario collettivo al punto da far coniare ai critici la definizione di “Gotico padano”, peraltro non del tutto accettata dal regista bolognese. “quando è uscito ‘La casa dalla fine

Il Signor Diavolo - dal 22 agosto nelle sale il nuovo film di Pupi Avati : Il signor Diavolo Pupi Avati fa il suo ritorno sul grande schermo con il film intitolato “Il signor Diavolo”, che verrà lanciato in tutte le sale a partire dal prossimo 22 agosto. Saranno più di 200 le copie che verranno distribuite da parte di 01. Togliamo subito gli indugi: è una pellicola che fa paura e che narra, con grande passione e una notevole cura e dovizia di particolari, un’Italia che, in effetti, non c’è più. Il signor Diavolo, uno ...

Il Signor Diavolo di Pupi Avati dal 22 agosto al cinema : Autunno 1952. Nel nord est è in corso l’istruttoria di un processo sull’omicidio di un adolescente, considerato dalla fantasia popolare indemoniato. Furio Momentè, ispettore del Ministero, parte per Venezia leggendo i verbali degli interrogatori. Carlo, l’omicida, è un quattordicenne che ha per amico Paolino. La loro vita è serena fino all’arrivo di Emilio, un essere deforme figlio unico di una possidente terriera che avrebbe sbranato a ...

Quel "Signor Diavolo" di Pupi Avati (ma lo siamo un po' tutti) - : Pedro Armocida Il regista torna a indagare l'oscuro rapporto tra religione e Male: «Ci sono paura e sacralità» «Quando mi avvicino al Po, alle zone che la modernità non ha sfiorato, ritrovo gli archetipi della mia infanzia: la religione preconciliare con il sacerdote che saliva sul pulpito pronunciando la sua omelia molto minacciosa. Il prete conosceva bene le questioni legate all'inferno, al diavolo e mi sembrava che guardasse solo ...

Pupi avati torna al cinema con l'horror il Signor diavolo : Dopo una lunga pausa cinematografica che lo ha visto dedicarsi ai film per la tv, Pupi avati torna a dirigere per il grande schermo e arriva.

Pupi Avati - Il Signor Diavolo/ Video - 'Io ex chierichetto con una grande nostalgia' : Pupi Avati, Il Signor Diavolo: il regista torna al cinema horror, racconta il suo passato da chierichetto e anche molto altro.