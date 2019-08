I 5 Stelle non chiudono alla Lega Tavolo principale con il Pd

Crisi di governo - l’audio di Renzi : “Gentiloni voleva far saltare la trattativa con i 5 Stelle. Non è detto che il Pd arrivi unito alle elezioni” : Nel giorno in cui il Partito democratico comincia ufficialmente le trattative con il Movimento 5 stelle un audio di Matteo Renzi è destinato a infiammare il clima interno ai dem. Un nastro lungo 4 minuti e 53 secondi, registrato ieri, durante una lezione ai ragazzi della sua scuola di politica in Garfagnana, in cui l’ex premier accusa Paolo Gentiloni di voler far saltare la trattativa con i 5 stelle. E soprattutto ipotizza una scissione ...

Ora Marattin (Pd) ci dice che i Cinque Stelle non sono più “cialtroni” : Roma. Luigi Marattin è stato uno dei contestatori più attivi del governo felpastellato, non risparmiando mai né M5s né Lega. Lo rintracciamo su WhatsApp mentre è in viaggio per Milano e sul treno non prende bene. Quindi ci armiamo di messaggi e di spunte blu. Marattin, il Pd propone “Cinque punti”

Giuseppe Conte si appella ai Cinque Stelle : "Non lasciatevi condizionare dai sondaggi anche se negativi" : Giuseppe Conte, durante il suo discorso dal Senato sulla mozione di sfiducia presentata dalla Lega nei suoi confronti, tifa per i Cinque Stelle. "Al Movimento 5 Stelle rivolgo l'invito a far tesoro di questa prima esperienza di governo". E ancora: "Quando si assumono incarichi di governo bisogna ess

Beppe Grillo - i dilemmi dei Cinque Stelle : se non si fa un governo solido - si torna subito alle elezioni : Beppe Grillo chiama a raccolta i suoi fedelissimi: Luigi Di Maio, Davide Casaleggio, Roberto Fico, Alessandro Di Battista, i capigruppo di Camera e Senato Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli, e la vicepresidente del Senato Paola Taverna. Riuniti nella villa di Marina di Bibbona, i grillini meditano

I 5Stelle a rapporto da Grillo - scontro a tutto campo M5s-Lega. “Non più credibile”. “Vogliono Renzi? Lo dicano” : "Non piu' credibile" e inaffidabile. Non usano mezzi termini i 5 Stelle per bollare il comportamento di Matteo Salvini, l'ex alleato del Governo del cambiamento. E' vero che le danze della crisi, politicamente gia' in atto, si apriranno dal punto di vista istituzionale domani, martedì 20 agosto - quando il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte parlera' in Senato e decidera' se salire al Quirinale anche senza un voto di sfiducia - ma le nozze ...

Lega : "L'ipotesi Italexit non esiste Governo 5 Stelle-Pd? Uno schifo" : Crisi di Governo, elezioni o nuovo esecutivo? Che cosa succederà ora? Affaritaliani.it lo ha chiesto a Guido Guidesi, sottosegretario alla presidenza del Consiglio ed esponente di punta della Lega Segui su affaritaliani.it

Da eresia a possibilità per non scomparire : i parlamentari 5 Stelle tentati “da un governo di responsabilità” con il Pd : Il momento per i 5 stelle è cruciale e mai il clima è stato così teso. Non tanto per quello che chiamano “il tradimento” di Matteo Salvini, ma piuttosto per quello che sarà. Perché la strada che prenderanno una volta al bivio che traccerà il presidente della Repubblica, rischia di segnare la storia del Movimento. Andare al voto con il rischio di scomparire o almeno con la consapevolezza di tornare all’opposizione? Oppure ...

Non c’è spazio per un governo con i Cinque Stelle : occorre la Sinistra : Ancora una volta, purtroppo, la realtà supera la fantasia. A quattro giorni dall’apertura della crisi di governo, nel giorno in cui Salvini, con l’ennesima mossa politicamente impeccabile, riapre la prospettiva di un’alleanza di centro-destra unita e allargata a Berlusconi (e che oggi gli darebbe probabilmente la maggioranza assoluta dei voti degli italiani), che cosa facciamo noi? Noi del centro-Sinistra, intendo? Non ...

Lega - Molinari : “Noi dileggiati da M5s - siamo leali ma non abbiamo anello al naso. Tria? O ci ascolta o c’è un problema - come per alcuni 5 Stelle” : “Il ministro Tria? Non chiediamo la sua testa, ma o Tria segue le indicazioni della maggioranza o si pone un problema, come del resto su alcuni ministri M5s“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “Ma cos’è quest’estate”, su Radio24, dal capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, che rifila dure bordate al M5s e, in particolare, a suoi due ministri, Toninelli e Bonafede. Molinari spiega: ...

“Teologia del dominio” di J. L. Bryan. Quando i muri sono talmente alti da non riuscire a vedere le Stelle : Daniel Ruppert, il protagonista del romanzo Teologia del dominio di J. L. Bryan, può sembrare al primo impatto un personaggio debole, asservito a un potere accentratore che controlla la popolazione della Nuova America. Appare un uomo rassegnato, adagiato in una parvenza di benessere che viene pagata a caro prezzo, quello della libertà personale. Ma Quando per la prima volta può ammirare nella sua immensità la volta stellata, tutto il coraggio ...

Salvini dal palco di Sabaudia : “Con i 5Stelle qualcosa si è rotto. Ma non ci interessano poltrone” : Il ministro degli Interni Matteo Salvini, dopo un lungo colloquio a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, parla dal palco di Sabaudia: "Comunque vada a finire sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto al governo. Ma non vi nego che negli ultimi due o tre mesi qualcosa si è rotto".\\"L'ultima delle cose che ci interessano è avere qualche poltrona in più o qualche ministero, quello accadeva in passato. Le 7 poltrone della ...

