Fifa 20 Bundle PS4 | ecco tutte le confezioni speciali!

Fonte : imiglioridififa

(Di venerdì 23 agosto 2019) Per il terzo anno consesutivo Sony, in virtù degli accordi stipulati con Electronic Arts metterà in commercio degli specialicontenenti20 e la console PS4, sia in versione normale che in versione Pro.il comunicato pubblicato sul blog ufficiale di Playstation, Al momento non si conoscono ancora i prezzi dei. Aggiorneremo … L'articolo20PS4:leproviene da I Migliori di