Bandi di concorso per lavorare nell' UE | Funzionari e Agenti

Dati definitivi delle domande per il concorso Regione Campania : altri 2 Bandi per migliaia di posti entro gennaio : Una partecipazione senza precedenti: le domande pervenute per il bando di concorso Regione Campania, a conclusione dei tempi per la presentazione della candidatura, sono ben 300.000. Questo è il dato appena fornito dal Governatore Vincenzo De Luca in una conferenza stampa da Palazzo Santa Lucia. Sono appunto 300.00 gli aspiranti dipendenti pubblici che hanno fatto richiesta di partecipazione al bando di concorso Regione Campania fino alle ...

Mibac - partono i Bandi di concorso per 5400 assunzioni entro l’anno : entro l'anno diversi bandi del Mibac porteranno all'assunzione di 5400 unità lavorative. Si parte il 9 agosto con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per il bando relativo ai primi 1052, che saranno assunti col profilo di vigilanti. Per il ministro Alberto Bonisoli: "Drammatiche carenze di personale che nessun ministro prima di me ha pensato di affrontare".Continua a leggere

Boom di assunzioni al Ministero della Giustizia : Bandito il concorso per 2.329 funzionari : C'è tempo fino al 9 di settembre per prendere parte al concorso indetto dal Ministero della Giustizia per l'assunzione di 2.329 funzionari a tempo indeterminato. I neo assunti verranno impiegati nei diversi uffici giudiziari dislocati sul territorio nazionale. Per partecipare alle selezioni è richiesta la laurea.Continua a leggere

Concorso infanzia e primaria 2019 : decreto - requisiti - prove e dove sarà Bandito : Il decreto per il Concorso ordinario per la scuola primaria e dell’infanzia 2019 è già stato pubblicato e il bando è atteso a giorni. Nel bando saranno indicati con precisione il numero di posti per regione e la scadenza per la presentazione della domanda. Quanti posti saranno banditi? Sono stati richiesti al Mef un totale di 16.959 posti, così suddivisi: 10.624 per l’a.s. 2020/2021 6.335 per l’a.s. 2021/2022. requisiti di accesso al ...

Tutti i Bandi di concorso scuola infanzia - primaria e secondaria in arrivo tra l’estate e fine 2019 : i requisiti : Grande fermento nel mondo dell'istruzione per il bando di concorso scuola infanzia, primaria e ancora secondaria di primo e secondo grado. Tra questa estate e fine 2019 saranno avviate più selezioni pubbliche rivolte ad un numero cospicuo di aspiranti insegnanti. Va fatta dunque chiarezza anche sui requisiti richiesti per ogni posto in procinto di essere assegnato. Per prima cosa, sul bando di concorso scuola infanzia e primaria, abbiamo già ...

Quattro Bandi di concorso Camera dei Deputati 2019 per 300 posti : requisiti - ruoli - prove e possibili stipendi : Quest'oggi ci concentreremo sul concorso Camera dei Deputati 2019, che dovrebbe suddividersi in Quattro bandi, con il primo sulla via della pubblicazione per il reclutamento dei consiglieri parlamentari. Vi ricordiamo che è stato proprio il Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico ad ufficializzarne i primi particolari, soffermandosi sul fatto che le ultime assunzioni risalgono addirittura a quindici anni fa. I Quattro bandi in ...

Concorso Educatore d’Infanzia : tutti i Bandi pubblicati : Sono numerosi i bandi di Concorso Educatore d’Infanzia che vengono pubblicati in Gazzetta Ufficiale per lavorare a contatto con i bambini negli asili comunali. I bandi sono indetti per poche figure o per la formazione di una graduatoria dalla quale verranno selezionati gli educatori in ordine di merito. Vediamo assieme i Concorsi pubblici attivi. Gli ultimi aggiornamenti sui Concorsi Scuola Concorso Educatore d’Infanzia: graduatoria ...

Concorso della Regione Campania - pubblicato i Bandi per i primi 2175 posti di lavoro : Ieri, martedì 9 luglio, sono stati presentati i due bandi iniziali del maxi Concorso che porterà all'assunzione, in totale, di 10.000 dipendenti in Campania. I decreti pubblicati nelle ultime ore, invece, porteranno, per ora, alla copertura di 2175 posti di lavoro. Il primo bando di Concorso, che sarà per titoli ed esami, prevede l'occupazione di 950 posti di lavoro. Questi ultimi saranno riservati al personale non dirigenziale e permettono di ...

Concorso Regione Campania : pubblicati i primi Bandi. Come partecipare : L’attesa è giunta al termine: il 9 Luglio in Gazzetta Ufficiale 4 Serie Speciale Concorsi ed esami n. 54 sono stati pubblicati i primi bandi di Concorso Regione Campania per l’assunzione di 2mila figure. Più precisamente: 950 unità di personale non dirigenziale, con categoria D; 1225 unità con categoria C; Entro i prossimi 2 anni verranno assunte a tempo indeterminato 10mila figure professionali negli Enti locali che hanno aderito ...

Concorso Asl Savona - 215 nuove assunzioni : Bandi in arrivo per Infermieri e Oss : nuove assunzioni a tempo determinato e indeterminato con Concorso Asl Savona: la Regione Liguria ha autorizzato i bandi per la selezione di 215 professionisti sanitari. In particolare si cercano Infermieri, Operatori Socio Sanitari e Medici Specialisti. Vediamo assieme tutte le assunzioni in programma. Aggiornamenti sui bandi di Concorso aperti Concorso Asl Savona: profili richiesti Come previsto nel nuovo piano assunzioni dell’Asl Savona ...

Catania - scandalo Bandi di concorso : sarebbero 27 quellitruccati all'Università : bandi cuciti su misura, dinastie di padri e figli e antiche baronie: così funzionava il "sistema Catania" che si era radicato all'interno dell'Università etnea. Qui, in circa due anni di tempo, sarebbero stati truccati ben 27 concorsi pubblici, di cui soltanto 17 per poter diventare professore ordinario. Secondo quanto stabilito dagli inquirenti già ben prima di bandire il concorso venivano scelti i candidati che poi effettivamente dovevano ...

Concorso bibliotecario 2019 : tutti i Bandi pubblicati. Come prepararsi : In arrivo nuove assunzioni con il Concorso bibliotecario 2019 al fine di sostituire i dipendenti pubblici che andranno in pensione o integrare l’organico già presente nelle biblioteche italiane. In questo articolo approfondiremo e chiariremo le informazioni contenute nei bandi pubblicati per comprendere Come lavorare in biblioteca. Di seguito elenchiamo i requisiti generali per l’accesso ai concorsi pubblici, per poi indicare i ...