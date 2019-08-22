romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2019 ore 08:15: VIABILITÀ 22 AGOSTO 2019 ORE 07.20… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2019 ore 08:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - MarcoMangiante : RT @MercurioPsi: @DrTroy87 @StefanoBrinchi @LindaMeleo @materia__prima @PatriziaSolaria @Ereda_V @ilmessaggeroit @tempoweb @romatoday @rep_… -
Dalla Rete Google NewsTitoli Stato: spread Btp-Bund chiude in calo a 187 punti - Affaritaliani.it
Titoli Stato: spread Btp-Bund chiude in calo a 187 punti Affaritaliani.it
Milano, 18 lug. (AdnKronos) - Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude la giornata in calo a 187 punti base rispetto all'apertura a 190 punti base, con il ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 22 AGOSTO 2019 ORE 07.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE PER LAVORI CI SONO CODE IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI AURELIA E PISANA CON RIPERCUSSIONI SULLA VIA AURELIA CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ATTENZIONE POI PER I BANCHI DI NEBBIA SEGNALATI SUL RACCORDO ANULARE TRA Roma-FIUMICINO E SALARIA LA VISIBILITA’ E’ RIDOTTA PRUDENZA! IL TRASPORTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 21 AGOSTO 2019 ORE 20:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: RIAPERTA AL TRAFFICO VEICOLARE LA 509 DI FORCA D’ACERO, CHIUSA A CAUSA DI UN INCENDIO DIVAMPATO NEI GIORNI SCORSI. ANCORA PRESENTI SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO. PRESTARE ATTENZIONE. SULLA A24 Roma-L’AQUILA RALLENTAMENTI PER LAVORI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DA CASTEL MADAMA A VICOVARO MANDELA; PER CHI VIAGGIA INVECE SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 21 AGOSTO 2019 ORE 18:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: RIAPERTA AL TRAFFICO VEICOLARE LA 509 DI FORCA D’ACERO, CHIUSA A CAUSA DI UN INCENDIO DIVAMPATO NEI GIORNI SCORSI. ANCORA PRESENTI SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO. PRESTARE ATTENZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE SCORREVOLE AD ECCEZIONE DI QUALCHE RALLENTAMENTO IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE PER LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 21 AGOSTO 2019 ORE 18:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: RIAPERTA AL TRAFFICO VEICOLARE LA 509 DI FORCA D’ACERO, CHIUSA A CAUSA DI UN INCENDIO DIVAMPATO NEI GIORNI SCORSI. ANCORA PRESENTI SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO. PRESTARE ATTENZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE SCORREVOLE AD ECCEZIONE DI QUALCHE RALLENTAMENTO IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE PER LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 21 AGOSTO 2019 ORE 17:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: RIAPERTA AL TRAFFICO VEICOLARE LA 509 DI FORCA D’ACERO, CHIUSA A CAUSA DI UN INCENDIO DIVAMPATO NEI GIORNI SCORSI. ANCORA PRESENTI SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO. PRESTARE ATTENZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SEGNALIAMO LEGGERI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PER L’ARDEATINA E L’APPIA; SULLA A24 ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 21 AGOSTO 2019 ORE 17:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: RIAPERTA AL TRAFFICO VEICOLARE LA 509 DI FORCA D’ACERO, CHIUSA A CAUSA DI UN INCENDIO DIVAMPATO NEI GIORNI SCORSI. ANCORA PRESENTI SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO. PRESTARE ATTENZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SEGNALIAMO LEGGERI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PER L’ARDEATINA E L’APPIA; SULLA A24 ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 21 AGOSTO 2019 ORE 16:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: RIAPERTA AL TRAFFICO VEICOLARE LA 509 DI FORCA D’ACERO, CHIUSA A CAUSA DI UN INCENDIO DIVAMPATO NEI GIORNI SCORSI. ANCORA PRESENTI SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO. PRESTARE ATTENZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SEGNALIAMO LEGGERI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-SUD ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 21 AGOSTO 2019 ORE 16:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: RIAPERTA AL TRAFFICO VEICOLARE LA 509 DI FORCA D’ACERO, CHIUSA A CAUSA DI UN INCENDIO DIVAMPATO NEI GIORNI SCORSI. ANCORA PRESENTI SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO. PRESTARE ATTENZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SEGNALIAMO LEGGERI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-SUD ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 21 AGOSTO 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: RIAPERTA AL TRAFFICO VEICOLARE LA 509 DI FORCA D’ACERO, CHIUSA A CAUSA DI UN INCENDIO DIVAMPATO NEI GIORNI SCORSI. ANCORA PRESENTI SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO. PRESTARE ATTEZIONE. SULLA A24 Roma-L’AQUILA RALLENTAMENTI PER LAVORI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DA CASTEL MADAMA A VICOVARO MANDELA; TRAFFICO INTENSO SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 21 AGOSTO 2019 ORE 12:20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SALVO PRESENZA DI NUOVI FOCOLAI PREVISTA NELLA GIORNATA DI OGGI LA RIAPERTURA DELLA 509 DI FORCA D’ACERO, CHIUSA A CAUSA DI UN INCENDIO DIVAMPATO NEI GIORNI SCORSI. SULLA A24 Roma-L’AQUILA CODA PER LAVORI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DA CASTEL MADAMA A VICOVARO MANDELA E PIU AVANTI SEMPRE CODE SULLA A24 AL CONFINE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 21 AGOSTO 2019 ORE 12:20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SALVO PRESENZA DI NUOVI FOCOLAI PREVISTA NELLA GIORNATA DI OGGI LA RIAPERTURA DELLA 509 DI FORCA D’ACERO, CHIUSA A CAUSA DI UN INCENDIO DIVAMPATO NEI GIORNI SCORSI. SULLA A24 Roma-L’AQUILA CODA PER LAVORI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DA CASTEL MADAMA A VICOVARO MANDELA E PIU AVANTI SEMPRE CODE SULLA A24 AL CONFINE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 21 AGOSTO 2019 ORE 11:20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SALVO PRESENZA DI NUOVI FOCOLAI PREVISTA NELLA GIORNATA DI OGGI LA RIAPERTURA DELLA 509 DI FORCA D’ACERO, CHIUSA A CAUSA DI UN INCENDIO DIVAMPATO NEI GIORNI SCORSI. SULLA A24 Roma-L’AQUILA RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ALL’ALTEZZA DI VICOVARO MANDELA PER LAVORI E PIU AVANTI SEMPRE SULLA A24 CODE AL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 21 AGOSTO 2019 ORE 10:20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SALVO PRESENZA DI NUOVI FOCOLAI PREVISTA IN MATTINATA LA RIAPERTURA DELLA 509 DI FORCA D’ACERO, CHIUSA A CAUSA DI UN INCENDIO DIVAMPATO NEI GIORNI SCORSI. SULLA A24 Roma-L’AQUILA RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ALL’ALTEZZA DI VICOVARO MANDELA PER LAVORI E PIU AVANTI SEMPRE SULLA A24 CODE AL CONFINE CON ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 21 AGOSTO 2019 ORE 09:20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA LA REGIONALE 509 DI FORCA D’ACERO, A CAUSA DI UN INCENDIO DIVAMPATO NEI GIORNI SCORSI LA STRADA E’ ANCORA CHIUSA TRA IL KM 21 E IL KM 9+680 CI TROVIAMO NEL TRATTO COMPRESO TRA SAN DONATO VAL DI COMINO E IL PASSO DI FORCA D’ACERO. SULLA LITORANEA CODE A TRATTI DA LIDO DI CASTEL FUSANO A MARINA DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 21 AGOSTO 2019 ORE 09:20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA LA REGIONALE 509 DI FORCA D’ACERO, A CAUSA DI UN INCENDIO DIVAMPATO NEI GIORNI SCORSI LA STRADA E’ ANCORA CHIUSA TRA IL KM 21 E IL KM 9+680 CI TROVIAMO NEL TRATTO COMPRESO TRA SAN DONATO VAL DI COMINO E IL PASSO DI FORCA D’ACERO. SULLA LITORANEA CODE A TRATTI DA LIDO DI CASTEL FUSANO A MARINA DI ...