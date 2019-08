Petrolio | Up | a luglio consumi +1 | 3% | in primi 7 mesi -1 | 4%

Gli Stati Uniti hanno chiesto a Gibilterra di non rilasciare la petroliera Grace 1 - fermata il 4 luglio perché trasportava Petrolio iraniano : Gli Stati Uniti hanno avanzato una richiesta d’emergenza a Gibilterra per non rilasciare la petroliera Grace 1, fermata il 4 luglio perché trasportava petrolio iraniano che si sospettava fosse diretto in Siria. BBC News spiega che la nave stava per

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 15 Luglio : Il capo della Lega non vuole andare in Parlamento a spiegare l’affaire del Petrolio - il grillino replica che “l’Aula è l’occasione per difendersi” : La sfida di Di Maio a Salvini “Risponda al Parlamento” petrolio russo, il vicepremier M5s al leghista che vuole evitare le Camere: “È l’occasione per difendersi”. Conte: “Trasparenza”. Oggi Savoini dai pm di Alessandro Mantovani Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Sostituzione di persona. “Se evitiamo la procedura d’infrazione è perchè i nostri progetti di fatturazione elettronica e fisco digitale hanno portato altri 2,9 ...