Massimo Giletti ho detto no alla Rai perchè c’è una situazione precaria

Massimo Giletti : «Ho detto no alla Rai perché ho percepito una situazione precaria - sono stato un profeta» : Massimo Giletti Si è parlato a lungo di un suo possibile ritorno in Rai (è stato lui stesso ad auspicarlo in più di un’occasione), ma alla fine Massimo Giletti è rimasto a La7. Il conduttore torinese parla per la prima volta della scelta di proseguire la carriera sulla tv di Urbano Cairo, nonostante da Viale Mazzini siano arrivate diverse proposte di ‘rientro’: “sono rimasto a La7 perché con Urbano Cairo si è stabilito ...

Massimo Giletti - toccante appello : "Venite in pellegrinaggio a Lourdes" : Cogliendo l'occasione di uno dei suoi pellegrinaggi a Lourdes con Oftal - Opera Federativa Trasporto Ammalati Lourdes, Massimo Giletti lancia un video messaggio, postato sulla pagina Facebook dell'Oftal: "Non c’è bisogno di venire a Lourdes per fare del bene si può anche farlo dietro casa, nelle nos

