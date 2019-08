Incontri ravvicinati di fine estate nella Contea di Two Point

Fonte : gamerbrain

(Di giovedì 22 agosto 2019) Sega® Europe Ltd. e TwoStudios™ sono liete di annunciare che la nuova espansione di TwoHospital, “”, sarà disponibile su Steam dal 29 agosto 2019 al prezzo di 8,99 €, ed è possibile già pre-acquistarla sfruttando uno sconto del 10% per early adopter valido fino al 2 settembre 2019. I giocatori potranno anche acquistare il “Pacchetto vintage” dal 29 agosto, al prezzo di 3,99 €, che include 27 nuovi oggetti di gioco. In TwoHospital –, dovrai affrontare una nuova serie di sfide amministrative e dimostrare ancora una volta la tua capacità di costruire, curare e migliorare in ogni aspetto per raggiungere l’olimpo dei migliori direttori di strutture sanitarie. Questa volta ad aiutare, o a complicare ...

OlimpiaMI1936 : ?? 'Incontri ravvicinati' questa mattina al Vismara con le ragazze e lo Staff dell' @acmilan Femminile... ??? ???… - matteorenzi : Ultimi giorni di relax prima del rientro a Roma per la #CrisiDiGoverno. Incontri ravvicinati. #CheBellezza. - _robfrost_ : @ChristineSophi Sembra una foto del film 'Incontri Ravvicinati Del Terzo Tipo' di Steven Spielberg... -