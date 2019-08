Il Re Leone risorge in un tiepido live action

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 22 agosto 2019) Maurizio Acerbi di Jon Favreau con Marco Mengoni (voce), Elisa (voce), Edoardo Leo (voce) Dopo due ore di visione de Il Re, nella versione CGI, inutile chiedersi il perché di una simile operazione. La risposta ovvia sta nel botteghino. Il film, in America, ha incassato tantissimo, come ogni cosa che tocca «Re Mida» Disney. Milioni di dollari in cassa e chi si è visto si è visto. La parte artistica? Non fondamentale. E così, anche un blockbuster capolavoro come quello di Simba è stato «bastardizzato», ovvero tramutato in qualcosa il più possibile simile a un. Con che risultati? Che la CGI è davvero impressionante, ma che, alla fine dei conti, il «digiclone» (come è stato giustamente ribattezzato), non ha un'anima. Sembra tutto troppo studiato a tavolino, meccanico, innaturale, privo di creatività, banalmente ricalcante, in tutto e per tutto, il suo originale. Il ...