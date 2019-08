Guida per ragazze single con le amiche che si fidanzano

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 22 agosto 2019) No alla gelosiaSì a nuove amicizieMostratevi propositiveRipensa all'amiciziaL’argomento «essere» è ormai stato sdoganato. Ma chi è lo è da un po’ di tempo, sa che oltre alle domande scomode dei parenti, deve affrontare anche un’altra situazione: non avere un uomo, e perdere ledel cuore. Perché nonostante l’amicizia sia per sempre, quando una amica si fidanza è come se perdissimo anche un pezzo di noi. È naturale essere messe un po’ da parte, per lo meno all’inizio, ma noi non dovremmo prendercela. Di solito, per i primi tre mesi, chi si fidanza scompare totalmente con gli occhi a cuore, rapita dalla sua nuova relazione. Superato questo primo momento, le uscite serali tranon sono più un miraggio, e veniamo coinvolte anche noi nella nuova vita della nostra amica. La verità, però, è che noi ci sentiamo comunque un po’ sole. ...

