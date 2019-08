Crisi di Governo | “Può tornare un governo gialloverde | la crisi è colpa di Conte che è un

Governo - diretta Crisi. Salvini - un'ora di colloquio con Mattarella. Consultazioni - alle 17 il M5S : Consultazioni al Quirinale dal presente della Repubblica Sergio Mattarella per la risoluzione della crisi di Governo. Oggi dalle 10 attesi al Colle i maggiori partiti: Fdi, Pd, Fi, Lega e M5S....

Crisi di Governo : “Può tornare governo gialloverde - la Crisi è tutta colpa di Conte - è un uomo del PD” : Il Professor Paolo Becchi è intervenuto ai microfoni di Matteo Torrioli su Radio Cusano Campus per commentare la crisi di governo. Salvini si è mosso tradi? “Mi sembra una cosa del tutto inutile. Lui ci ha provato: è stato un blitz che si è dimostrato un fallimento. Ora si tratta di vedere come uscirne. Mi sembra giustificato, perché ha vinto le elezioni europee, ha visto che non riusciva a cambiare. Ma il responsabile della crisi è Conte, non ...

Zingaretti fissa altre condizioni al governo giallorosso. E manda in Crisi renziani e M5s : Roma. “Ci siamo ripresi in mano il nostro destino”, dice una fonte del Pd vicina al segretario Nicola Zingaretti. Il riferimento è ai tre punti “irrinunciabili” che, secondo indiscrezioni di stampa, la delegazione dei democratici avrebbe presentato al Capo dello Stato durante le consultazioni al Qui

Crisi di governo - la diretta – Consultazioni al Quirinale : è il giorno di Pd e M5s. Zingaretti : “Ok a nuova maggioranza per governo di svolta” : Secondo giorno di Consultazioni al Colle: tocca a Pd e 5 stelle varcare la soglia del Quirinale. Se i partiti che ieri hanno visto Sergio Mattarella hanno detto di essere contrari al ritorno alle urne, ora è il turno delle due forze che potrebbero dare vita a un “governo di svolta“. Così l’ha chiamato il segretario del Partito democratico all’uscita dal colloquio con il capo dello Stato: “Abbiamo manifestato al ...

Crisi di governo - Zingaretti : disponibili a un nuovo governo - ma poi mette tre "paletti" | I renziani : "Vogliono far saltare l'accordo" | E tra M5s cresce il partito del voto : Zingaretti da Mattarella ha posto i "paletti" del Pd subito "precisati" da Delrio e accolti con perplessità dai renziani. Berlusconi e Meloni pensano a una maggioranza di centrodestra, altrimenti il voto

Crisi - Berlusconi : “Non riferisco le frasi con cui Merkel e Juncker hanno definito il precedente governo perché farebbe male a tutti” : “Non riferisco le frasi con le quali Merkel e Juncker hanno definito il precedente governo perché sono parole che farebbero male a tutti”. Lo ha detto il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi dopo aver incontrato al Quirinale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nella seconda giornata di consultazioni dopo la Crisi di governo L'articolo Crisi, Berlusconi: “Non riferisco le frasi con cui Merkel e Juncker hanno ...

Crisi di governo - Pd : disponibili a un nuovo governo - proviamoci | Berlusconi : "Subito maggioranza di centrodestra o elezioni anticipate" : Zingaretti da Mattarella ha posto i "paletti" del Pd: chiara scelta europeista, pieno riconoscimento della democrazia rappresentativa, svolta radicale nelle scelte economiche e sull'immigrazione. Berlusconi e Meloni pensano a una maggioranza di centrodestra, altrimenti il voto

Crisi di governo - la diretta – Consultazioni al Quirinale : è il giorno di Pd e 5 Stelle. Zingaretti : “Disponibili a nuova maggioranza per governo di svolta”. Ma tra condizioni c’è la modifica del taglio dei parlamentari : Secondo giorno di Consultazioni al Colle: oggi tocca a Pd e 5 stelle varcare la soglia del Quirinale. Se i partiti che ieri hanno visto Sergio Mattarella hanno detto di essere contrari al ritorno alle urne, ora è il turno delle due forze che potrebbero dare vita al “governo di svolta“. Partito democratico e 5 stelle, che da giorni continuano a rimettersi nelle mani del capo dello Stato, dovranno dimostrare che fanno sul serio e che ...

Crisi di governo - il no del Pd al taglio dei parlamentari. Zingaretti porta al Colle 3 paletti che mettono a rischio la trattativa con M5s : La trattativa tra il Pd e il Movimento 5 stelle comincia in salita. A tre ore dall’arrivo della delegazione del M5s al Quirinale, un retroscena confermato da più parti rischia di far fallire l’interlocuzione tra dem e grillini. Questa mattina, infatti, Nicola Zingaretti avrebbe consegnato nelle mani di Sergio Mattarella tre condizioni per far partire una possibile trattativa con il M5s. Non cinque, come quelle del documento approvato ...

Crisi - Berlusconi : “Maggioranza di centrodestra o elezioni anticipate. Governo M5s-Pd sbilanciato a sinistra pericoloso per imprese e sicurezza” : “Una maggioranza che non rispecchia la maggioranza degli elettori è una mera coincidenza di forze che si sono contrastate, non può essere la base per un esecutivo stabile e credibile ma solo una presa in giro degli elettori e un tradimento delle loro volontà”. Lo ha affermato il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, dopo aver incontrato al Quirinale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nella seconda giornata di ...

Crisi di governo - Emma Bonino si smarca : “Non dimentico le stupidaggini del M5s” : Emma Bonino si smarca dal dibattito sulla possibilità di un accordo con il Movimento 5 Stelle: "Io non mi imbarco, i grillini si sono spurgati dal verde leghista ma gli rimane il giallo, quello che li ha portati a solidarizzare con i gilet gialli in Francia. Io non dimentico il tonno, le sardine e chi diceva di voler superare il Parlamento".Continua a leggere

