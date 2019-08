Consultazioni | in corso il colloquio con la Lega

Fonte : blogo

(Di giovedì 22 agosto 2019) Silvio Berlusconi non usa mezzi termini al termine dellecon il presidente Sergio Mattarella. Al termine dell’incontro della dezione di Forza Italia con il capo dello Stato, l’ex premier ha definito “pericoloso” un eventuale nuovo esecutivo composto da una maggioranza sbilanciata a sinistra. "Proponiamo il modello di centrodestra che amministra positivamente da 25 anni nelle amministrazioni locali", ha aggiunto Berlusconi. #, il Presidente #Mattarella riceve i Gruppi Parlamentari "Forza Italia - Berlusconi Presidente" del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati pic.twitter.com/6zmu0z3lbp— Quirinale (@Quirinale) August 22, 2019 "Abbiamo manifestato al presidente Mattarella la nostra preoccupazione per questa crisi di governo - ha aggiunto il fondatore di Forza Italia - , particolarmente grave perché si apre in un momento ...

