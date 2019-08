Primo ostacolo Conte

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Il problema è. È questo il senso della “discontinuità” di agenda e, soprattutto, di uomini, su cui il segretario del Pd Nicola Zingaretti ottiene il mandato (per acclamazione, e questa è una notizia) dalla direzione del suo partito. Per trattare su un Governo con i Cinque stelle, ma non a tutti i costi, con uomini buoni per tutte le stagioni. E nell’ambito di una cornice politica che archivi la logica del “contratto”. Tanto per intenderci: quella del “fuori i verdi, dentro i rossi”, purché& co. restino nelle ovattate stanze del potere abitate finora.Diciamo le cose come stanno: è un mandato che, di fatto, rischia di mandare a vuoto ilgiro di consultazioni al Colle. Perché lì i Cinque stelle si presenteranno con l’ipotesi di “proseguire con”, ...

