Pedofilia | confermata in appello la condanna al cardinale George Pell per abusi su minori

Pedofilia - confermata in appello la condanna al cardinale Pell : Melbourne, 21 ago. (Adnkronos/Dpa) – La Corte Suprema di Victoria, in Australia, ha respinto il ricorso presentato dai legali del cardinale George Pell contro la sentenza, emessa a dicembre, che lo ha condannato per abusi sessuali su minori. Come hanno stabilito due dei tre giudici che hanno analizzato il ricorso, il cardinale australiano continuerà a scontare in carcere la condanna a sei anni.“A maggioranza la Corte ha ...