Cosa si dice nel M5s della possibilità di accordo col Pd

Fonte : agi

(Di mercoledì 21 agosto 2019) È stretta la via che potrebbe condurre ad un esecutivo M5s-Pd, ma nulla toglie che le due forze politiche diano vita a un dialogo per verificare se ci siano le condizioni di un nuovo patto di Governo. In casa M5s non sono pochi - anzi c'è chi sostiene che si trattiquasi totalità degli eletti - a ritenere che un tentativo vada fatto e che al centro debbano essere posti soprattutto i temi e non solo i nomi. Il segretario Dem, Nicola Zingaretti, più volte ha ribadito che, semmai nascesse un nuovo esecutivo, dovrebbe essere nel segnodiscontinuità e ha chiuso a un Conte bis. Anche di questo si dovrà, nel Movimento 5 Stelle, tenere conto per arrivare ad una decisione, con la consapevolezza di essere il primo partito e di poter dare le carte. L'eventuale passo indietro degli attuali ministri, c'è chi osserva tra i pentastellati, potrebbe ...

