Can Yaman | Il Messaggio Ai Fan Italiani!

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Momenti di gioia per Can, meglio conosciuto come Ferit nella soap opera turca Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore. I fans italiani di Canhanno deciso di aspettarlo sotto l’albergo in cui passa le vacanze a Napoli. E lui si è prestato volentieri al gioco. Sono bastate poche puntate di ‘Bitter Sweet’ nel pomeridiano di Canale 5 per far diventare Canamatissimo anche in Italia. L’affascinante attore turco, alla soglia dei trent’anni, è diventato un vero idolo e lo abbiamo scoperto ancora di più in questi giorni. Perché Can ha deciso di passare qualche giorno di vacanza nel nostro Paese ed è stato preso d’assalto dai fan. Canaveva confessato in una recente intervista di essere innamorato dell’Italia e di venire spesso in vacanza qui. É successo anche negli ultimi giorni, ma di certo non si aspettava ...

